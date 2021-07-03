فيديو حنان ترك تستمتع بأجواء الصيف مع أسرتها وتخطف الأنظار بملابس السباحة

حنان ترك تعيش مع أسرتها أوقات مرحة وذلك بعد ظهورها الأخير في عطلتها الصيفية برفقة عائلتها، وقد تفاعل الجمهور بشكل واسع مع هذا الظهور للفنانة المصرية.

حنان ترك تظهر بملابس السباحة

حنان ترك نشرت على خاصية "الاستوري" عبر حسابها على "انستجرام" فيديو أثناء عطلتها الصيفية التي تقضيها مع أسرتها، وظهرت الفنانة المصرية المعتزلة وهي ترتدي ملابس السباحة أثناء أجازتها وتواجدت حنان ترك في إحدى أماكن الترفيه المائية أثناء قيامها بالتزحلق كما ظهرت أصوات أسرتها وابنتها وهي تنادي عليها، الفنانة حنان ترك نشرت أيضا صورة لها تكشف ملامح السعادة عليها أثناء عطلتها .

حنان ترك تتواصل مع زملائها عبر وسائل التواصل الاجتماعي

حنان ترك تفاعل العديد من محبيها وجمهورها مع ظهورها الأخير حيث أعاد بعضهم نشر الفيديو وتمنوا لها السعادة في جميع خطواتها القادمة في ظل حالة الاستقرار التي تعيشها مع أسرتها وابنائها، وكانت الفنانة المصرية في الفترة الماضية قد شاركت في التعليق على العديد من الأحداث المهمة والتي كان من بينها تلميح الفنانة حلا شيحة بعودتها لإرتداء الحجاب حيث قدمت حنان ترك لها الدعم والمساندة في قرارها حيث علقت على الصورة التي نشرتها الفنانة حلا شيحة على "انستجرام" فكتبت: "ربنا يسعدك حبيبتي ويرزقك الطمانينة دائما ابدا " في تأييد منها لخطوة حلا شيحة والتي ألمحت للإعتزال الفني التي تبرأت من فيلمها مش انا".

حنان ترك لم تكتف بهذا حيث علقت أيضا خلال الأيام الماضية على أكثر من رسالة لبنات الفنان سمير غانم وطلب الدعاء لوالدتهما الفنانة دلال عبدالعزيز، حيث كانت حنان ترك من أولى الداعمين والمساندين.

أحدث ظهور لحنان ترك مع زوجها

حنان ترك شاركت خلال الأسابيع الماضية صورة عبر حسابها على "انستجرام" مع زوجها محمود مالك، وذلك بعد فترة من الغياب عن مواقع التواصل الاجتماعي، واستعرضت حنان ترك رومانسيتها مع زوجها، وظهرت في الصورة وهي تحمل باقة وروود بجانب زوجها، وعبرت عن سعادتها بهذه اللحظة وقالت في تعليقها على الصورة:" نعم الله علينا كثيرة .. اللهم لا تحرمنا نعمك وواسع فضلك وكريم عطائك".

ولاقت صورة الفنانة المعتزلة مع زوجها تفاعل كبير من قبل الجمهور على مواقع التواصل، وذلك بسبب عودة حنان ترك لنشر صورها وكذلك صورها مع زوجها بعد فترة انقطاع، وقد علق أيضاً عدد من الفنانين على صورة حنان ترك الجديدة مع زوجها، ومنهم الفنانة هبة مجدي التي كتبت تعليقا قالت فيه:" امين يارب ربنا يحافظ عليكم"، كما علقت كذلك كل من الفنانة مي كساب، وهاجر الشرنوبي.

الصور مأخوذة من الحساب الرسمي للفنانة حنان ترك على "انستجرام".