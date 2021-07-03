محاضرة عن «الدراسات الثقافية» بالجمعية العمانية للكتاب والأدباء

مسقط ـ «الوطن»:

استضافت الجمعية العمانية للكتاب والأدباء ممثلة بلجنة الدراسات والفكر، الدكتور والمفكر المغربي محمد أبو عزة، الذي قدم محاضرة فكرية ثقافية بعنوان (الدراسات الثقافية ـ ماهيتها وحدودها واشتغالاتها)، وذلك في قناة الجمعية (زووم)، مع بث مباشر على حساباتها في يوتيوب وفيسبوك.

المحاضرة التي أدارها الكاتب سعيد الطارشي، تناولت جملة من المحاور والتي شكلت تساؤلات متنوعة في شأن الدراسات الثقافية، بما في ذلك ماهيتها، والأسباب التي تفسر صعوبة تقديم تعريف نهائي ومتفق عليه للدراسات الثقافية، وهذا ما يؤكد الصعوبة التي تكشف بعض حدود الدراسات الثقافية، أضف إلى ذلك اشتغالات الدراسات الثقافية، مع التركيز على الكيفية التي تقارب بها الدراسات الثقافية موضوع الثقافة ، بما في ذلك التصور ومنهج المقاربة، وتميزها عن غيرها من المقاربات، مرورا بالوضع المعرفي للدراسات الثقافية في العالم العربي، والمجالات الممكنة التي يمكن أن تشتغل فيه الدراسات الثقافية في سياق الثقافة العربية. وقد تحدث الباحث الدكتور محمد أبو عزة من خلال المحاضرة عن الممارسات المنهجية في الدراسات الثقافية المعاصرة والحديث، والاختلاف بين هوية الدراسات الثقافية والأدبية يشكل قضايا غير متمحورة، كما ركز على حدود الدراسات الثقافية ومحاورها والمتمثلة في ثلاثة محاور حسب تصنيفه لها، حيث أشار إلى أن تلك المحاور نالت نصيبها من التأليف والتقصي وحررت لها مجموعة من الكتب في العالم الغربي وحررت في شأنها أعمال ضخمة. وحول حدودها حسب رأي المفكر أبو عزة فهي تتبع تخصص الدراسة الثقافية في أي مجال وترسم حدودها مع ذلك، وأيضاً تعتمد على وحدة الموضوع والمنهج، أما عن اشتغالاتها فهي تضم عدد غير محدود من الموضوعات. وعما ما إذا وظفت الدراسات الثقافية في العالم العربي في حل المشاكل والقضايا المجتمعية، فقد تطرق الباحث إلى أن هناك عددا من القضايا في هذا الشأن والتي حاولت ملامستها منها قضايا التعصب والتسامح، الثقافة والأيديولوجيا والسياسة، الثقافة والسلطة، والمجتمع وإشكاليات البيئة، الهوية والمسألة اللغوية والدينية، الهويات المنفتحة والمنغلقة. كما تطرق الباحث في محاضرته إلى ما آلت إليه هذه الدراسات في الوقت الراهن وما بلورته من رؤى متداخلة مجتمعيا وثقافيا وفكريا. وفي نهاية المحاضرة التي تابعها عدد من مثقفي الوطن العربي على وجه العموم طرحت العديد من التساؤلات والنقاشات التي تفاعل معها الباحث محمد أبو عزة مجيبا على أهم ما ترتكز إليه من نقاط وأهداف في مفهوم الدراسات الثقافية.