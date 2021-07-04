ديانا كرزون تحتفل بعيد ميلاد زوجها بجلسة تصوير رومانسية وتسترجع ذكريات أيام حملها الأخيرة

ديانا كرزون خطفت الأنظار مع زوجها الإعلامي معاذ العمري، بعدما نشرا جلسة تصوير رومانسية ومميزة لهما على مواقع التواصل، احتفالاً بعيد ميلاد معاذ العمري، وكذلك احتفالاً بمولودتهما الأولى "سلمى".

جلسة تصوير رومانسية لديانا كرزون وزوجها

واحتفلت الفنانة ديانا كرزون بعيد ميلاد زوجها معاذ العمري بطريقة مميزة ورومانسية، ونشرت صوراً من أحدث جلسة تصوير خضعا لها، في أيام الحمل الأخيرة لديانا كرزون، ووجهت الأخيرة رسالة رومانسية تعليقاً على الصور على انستقرام وقالت:" ‏اللهم أسعدنا في أبسط تفاصيل حياتنا، وقرّب لنا الخير حيث كان"، ولاقت جلسة تصوير ديانا كرزون وزوجها تفاعل كبير من الجمهور بسبب رومانسيتهما وظهور ديانا في أيام الحمل الأخيرة.

ديانا كرزون تحتفل بعيد ميلاد زوجها

ووجهت أيضاً الفنانة ديانا كرزون رسالة رومانسية أخرى إلى زوجها معاذ العمري بمناسبة عيد ميلاده، وقالت على حسابها انستقرام:" عيدك هالسنة أكيد مميز بالنسبه إلك، وجود سلمى عيدك هالسنة، الفرحة واللهفة يلي بشوفها بعيونك بكل لحظة بتشوفها فيها، وكل مرة كنت بتحكي معها بصوت عالي وهي بعدها في بطني وبتستنا تيجي على هالدني، الله لا يحرمنا منك حبيبي.. والعمر كله يارب، عيد ميلاد سعيد يا أبو سلمى.. بحبك".

ديانا كرزون ترزق بمولودتها الأولى "سلمى"

وكانت الفنانة الأردنية ديانا كرزون قد اعلنت عن ولادتها قبل أيام، وأرفقت ديانا كرزون وزوجها صور الطفلة مع رسالة كشفا فيها عن اسم الطفلة وهو "سلمى"، حيث لم يسبق لهما أن اعلنا عن اسمها، وديانا كرزون ايضا اعلنت عن حفظ الخلايا الجذعية لطفلتها في خطوة مستقبلية لعلاج اي أمراض محتملة لها، وقالت في رسالة لها:" شكراً للجميع على كلامكم الطيب ومشاعركم النبيلة اللي غمرتونا فيها وكنتم جزء من فرحتنا بقدوم طفلتنا الأولى "سلمى".

وعلقت ديانا كرزون على الصورة التي أطلت فيها مع زوجها معاذ العمري في أيامها الأخيرة بمرحلة الحمل، وهي ممسكة بحذاء صغير للغاية، وقالت: "الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات.. اليوم صرنا ثلاث ونورت حياتنا طفلتنا الأولى"، وحرصت اسرة ديانا كرزون على الكشف عن لقطات من أجواء الولادة، وحفل استقبال الطفلة، حيث نشرت زين كرزون، شقيقة ديانا، عدة فيديوهات عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام، والتي سلطت الضوء خلالها على الحلوى والأجواء الفخمة لحفل استقبال الطفلة، كما حرصت على طمأنة الجمهور على حالة النجمة الأردنية، والتعبير عن مدى سعادتها كونها أصبحت خالة.