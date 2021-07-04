أول تعليق من أصيل أبو بكر بعد أزمته الصحية الأخيرة.. بالفيديو

أصيل أبو بكر، الفنان السعودي، طمأن جمهوره على حالته الصحية اليوم بعد الكشف عن تعرضه لأزمة صحية مؤخراً، ووجه رسالة صوتية إلى الجمهور بعد تعافيه من الوعكة الصحية.

أصيل أبو بكر يتعرض لأزمة صحية ويطمئن جمهوره

وأقلق الفنان أصيل أبو بكر الجمهور بعد تعرضه لوعكة صحية في الفترة الأخيرة، وتلقى عدة دعوات ورسائل من زملائه والجمهور في الأيام الأخيرة بعد الكشف عن أزمته الصحية، قبل أن يطمئن الجمهور اليوم على حالته الصحية، ويكشف تعافيه منها، وذلك خلال رسالة صوتية له لبرنامج "إي تي بالعربي".

أول تعليق من أصيل أبو بكر بعد أزمته الصحية الأخيرة

ووجه الفنان أصيل أبو بكر رسالة إلى الجمهور وزملائه، ووجه الشكر لكل من سأل عنه في الفترة الأخيرة، وقال في رسالته:" أحب أطمن جمهوري العزيز الغالي وأحب أقولهم اني الحمدلله بخير، وشكراً لكل صديق وأخ وعزيز ولكل من سأل عني.. الله ان شالله دائما يجمعنا على خير.. شكراً لكم.. أصيل أبو بكر".

أعمال الفنان أصيل أبو بكر

وكان الفنان أصيل أبو بكر قد طرح عدة أعمال غنائية جديدة له في الشهور الماضية، وآخرها أغنية "أنا مشتاق" والتي طرحها منذ شهر مع شركة "روتانا"، وهي من كلمات عمر الكندري والحان إبراهيم الغانم وتوزيع محمد القحوم، وطرح في نهاية العام الماضي عدة أغاني أبرزها أغنية "قدر قدر" وأغنية "وجدي أنا" في نهاية العام، في حين كانت آخر حفلات أصيل أبو بكر في شهر سبتمر الماضي في احتفالات اليوم الوطني السعودي 90، حيث أحيا حفل جماهيري مع راشد الماجد في الدمام.

ويذكر أن الفنان أصيل أبو بكر، هو ابن الفنان الراحل أبو بكر سالم، واستكمل رحلة والده في الغناء من خلال أول ألبوماته "دخلت بحرك" في عام 1992، وشارك أيضاً في دويتو مع والده الفنان الراحل بعنوان "ريحة أهلي" وغيرها، وعمل في مجال التلحين وتعاون مع عدد من نجوم الغناء العرب أبرزهم عبد الله الرويشد وحسين الجسمي وديانا حداد وعبد الكريم عبد القادر وغيرهم.