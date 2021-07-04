الصور الأولى لإلهام الفضالة في مسلسلها الجديد "من بعدي الطوفان" وتكشف ملامح شخصيتها

إلهام الفضلة كشفت عن بعض التفاصيل الخاصة بشخصيتها في مسلسلها الجديد "من بعدي الطوفان" الذي تشارك في بطولته مع مجموعة كبيرة من نجوم الدراما الكويتية والخليجية، كما احتفلت كذلك مع أبطال العمل بعيد ميلاد مخرجه مناف عبدال.

إلهام الفضالة تحتفل بعيد ميلاد المخرج مناف عبدال

مناف عبدال المخرج الكويتي نشر عبر حسابه على "انستجرام" فيديو من احتفال نجوم مسلسل "من بعدي الطوفان" بعيد ميلاده، وكان في مقدمة المحتفين به الفنانة إلهام الفضالة التي ظهرت في الفيديو وهي تسجل أبرز اللحظات أثناء الاحتفال ومعها زملائها في المسلسل، كما حمل ابطال العمل كعكة عيد الميلاد أثناء الاحتفال، ووجه مناف عبدال الشكر لجميع زملائها الذين حرصوا على تهنئته بهذه المناسبة السعيدة وتحديدا داخل أجواء وكواليس مسلسل "من بعدي الطوفان" فكتب مناف عبدال: " مشكورين يا غاليين الله يسعدكم".

إلهام الفضالة تكشف ملامح شخصيتها في "من بعدي الطوفان"

إلهام الفضالة كشفت عن العديد من الصور والفيديوهات الخاصة بكواليس مسلسل "من بعدي الطوفان" الذي بدأت تصويره في الأيام الماضية، حيث أوضحت الفنانة الكويتية أنها تقدم شخصية تحمل اسم "أنيسة" وتواجه العديد من المواقف مع "درويش" وهي الشخصية التي يقدمها الفنان شهاب جوهر، حيث نشرت صورة تظهر حالة المناقشة الحادة بين الشخصيتين في كواليس المسلسل، كما نشرت الفنانة الكويتية صورة تجمعها مع الفنانة شوق الهادي التي تقدم شخصية فاطمة.

نجوم مسلسل "أمينة حاف" يشاركون في بطولة "من بعدي الطوفان"

مسلسل "من بعدي الطوفان" يعتبر من الأعمال الجديدة المنتظرة للفنانة إلهام الفضالة بعد النجاح الكبير الذي حققته في مسلسل "أمينة حاف" الذي عرض في شهر رمضان الماضي وحقق نسبة مشاهدة مرتفعة بين الجمهور الخليجي والعربي، مما جعل قطاع واسع من الجمهور يطالب بجزء ثاني من المسلسل والذي تم حسم أمره حيث من المقرر أن يعرض هذا الجزء الجديد في شهر رمضان 2022.

أما مسلسل "من بعدي الطوفان" فهو عمل ينتمي للدراما الاجتماعية وليس عمل كوميدي ومن المقرر أن يعرض خلال الأشهر القادمة على إحدى المنصات الرقمية، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم مسلسل "أمينة حاف" ومن بينهم الفنان شهاب جوهر، وشهد سلمان، وفهد باسم، وشوق الهادي، وطلال باسم، كما انضم لبطولة المسلسل كل من صمود المؤمن، وضاري عبدالرضا، ورهف محمد، وهدية بدر، والعمل من تأليف علي دوحان، وإخراج مناف عبدال.

يذكر أن الفنانة إلهام الفضالة من المقرر أن تشارك في عمل مسرحي قريبا تتعاون فيه مع الفنان طارق العلي ويحمل اسم "جناب الماما".

الصور مأخوذة من الحساب الرسمي للفنانة إلهام الفضالة على "انستجرام".