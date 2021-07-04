فيديو ليلى طاهر تحسم جدل قصة إصابتها بفيروس كورونا:"خفيت من شهر ونص"

ليلى طاهر، الفنانة المصرية القديرة، أقلقت الجمهور اليوم بعد الكشف عن قصة إصابتها بفيروس كورونا، قبل أن تكشف تفاصيل حالتها الصحية وتطمئن الجمهور على حالتها في أول تعليق لها بعد تعافيها من الفيروس.

أول تعليق من ليلى طاهر بعد إصابتها بفيروس كورونا

وتحدثت الفنانة القديرة ليلى طاهر عن قصة إصابتها بفيروس كورونا في أول تعليق لها بعد الكشف عنها، وذلك في تصريحات لها مع برنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية، وقالت ليلى طاهر إنها تشعر بحالة جيدة في الفترة الحالية، وإنها شفيت من إصابتها بالفيروس منذ شهر ونصف، وأضافت إنها سعيدة بسبب الكشف عن قصة إصابتها لرؤيتها اهتمام كبير من الجمهور والفنانين وسؤالهم عنها، وقالت مازحة:" وأنا إذا ماكنتش خفيت فانا هخف من سؤالكم عني".

ليلى طاهر تكشف تفاصيل حالتها الصحية

وأضافت الفنانة ليلى طاهر في تصريحاتها إنها بخير الآن، وإنها شفيت منذ شهر ونصف ولكن لم يعرف أحد بالأمر سوى من يومين فقط، لأنها انتقلت إلى المستشفى سريعاً بعد بقائها في العزل المنزلي لمدة 10 أيام، ولم تشهد حالتها تحسن لذلك انتقلت إلى المستشفى للعلاج، ووجهت الشكر لنقابة الممثلين لوقوفها بجانبها في فترة علاجها وكذلك طاقم الأطباء الذي أشرف على علاجها، وطمأنت الجمهور على حالتها الصحية والنفسية بعد تعافيها من الفيروس.

أحدث ظهور للفنانة ليلى طاهر

وكان الإعلامي محمود سعد قد كشف في برنامجه "باب الخلق" الذي يقدمه على قناة النهار عن إصابة الفنانة ليلى طاهر بفيروس كورونا، وذلك عقب اعتذار الفنانة المصرية عن الظهور في البرنامج بعدما كانت ستحل ضيفة عليه، وأكدت أنه بمجرد شفائها سوف تلبي الدعوة، فقال الإعلامي محمود سعد: "كان هناك موعد سوف يجمعنا مع الفنانة ليلى طاهر في البرنامج، لكنها اعتذرت بسبب إصابتها بفيروس كورونا، وأنها سوف تظهر في البرنامج عقب شفائها"

الفنانة ليلى طاهر كان آخر ظهور لها في أثناء تكريمها في مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية في شهر فبراير الماضي، تقديراً لمسيرتها الفنية الطويلة، ويذكر أن ليلى طاهر بدأت مسيرتها في الستينيات بتقديم البرامج التلفزيونية، كما قدمت عشرات الأعمال والأدوار البارزة ومنها في السينما أفلام "القاهرة في الليل"، "ابو حديد"، و"زمان يا حب" وغيرها، وقدمت في التلفزيون عدة أعمال درامية مميزة مثل "بوابة الحلواني" و"فوازير عمو فؤاد" و"القضاء في الإسلام" وغيرها، وكانت آخر أعمالها في مسلسل "الباب في الباب" عام 2014.