فضل شاكر ينضم لمنافسة أغاني الصيف ويكشف عن مفاجأته الجديدة

فضل شاكر، عاد لأعماله الغنائية الجديدة، وكشف عن مفاجأته الجديدة للجمهور في موسم الصيف الحالي، ونشر فريق عمل أغنيته الجديدة بوستر للأغنية والمقرر طرحها خلال أيام.

فضل شاكر يكشف مفاجأته الغنائية الجديدة

وشوق فريق عمل أغنية الفنان فضل شاكر الجديدة الجمهور لها، وكشفوا عن انضمام فضل شاكر لمنافسة أغاني موسم الصيف، ونشر الملحن إسلام زكي بوستر أغنية فضل شاكر الجديدة، وعلق قائلاً:" من اهم الاغاني ان شاء الله وفنان بحب صوتة وكان نفسي اشتغل معاه من زمان ان شاء الله تسمعو حاجة تعجبكم"، وعلق الشاعر أحمد المالكي على الأغنية الجديدة قائلاً:" فضل شاكر..قريباً، كلماتي وألحان اسلام زكي وتوزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام".

فضل شاكر ينضم لمنافسة أغاني الصيف

ويبدو أن الفنان فضل شاكر قرر التواجد في موسم الصيف، والمنافسة مع النجوم هذا الشهر، من خلال أغنيته الجديدة، والتي لم يكشف عن عنوانها وموعد طرحها النهائي حتى الآن، ومن المتوقع ان يشهد الشهر الجاري تواجد كبير لنجوم الغناء بعدما أعلن عدد منهم عن استعدادهم لطرح أغاني وأعمال جديدة للمنافسة في موسم الصيف وعيد الأضحى.

أعمال الفنان فضل شاكر

وطرح الفنان فضل شاكر في الأشهر الماضية عدة أغاني منفردة، وكانت آخر أعماله في أغنية "ليه" في شهر فبراير الماضي، وهي من كلمات الشاعرة الإماراتية جنان، وألحان زياد يوسف، وتوزيع غصين سيبروس، وكذلك أغنية "لسة الحالة ماتسرش" والتي طرحها في شهر مارس الماضي، وهي من كلمات حسام سعيد، والحان محمود أنور، وتوزيع صالح موسى، وعاد فضل شاكر في الأغنيتين إلى رومانسيته المعهودة في أغانيه وأدائه.

وشهدت الشهور الأخيرة حالة نشاط فني لفضل شاكر، وطرح الشهور الماضية عدة أغاني منفردة، ومن أبرزها أغنية "للحين عايش" باللهجة الخليجية، و"ابقى قابلني" باللهجة المصرية، و"صباح الخير يا لبنان" و"غيب" و"وحشتوني" وأغنية "مع السلامة" ومن قبلها "ليه الجرح"، بالإضافة إلى إعادة تقديم أغنية "ذهب الليل" للراحل محمد فوزي، وأعاد فضل شاكر طرح أغانيه القديمة على قناته الجديدة بيوتيوب، وذلك في محاولات استعادة نشاطه المعتاد قبل فترة الاعتزال.