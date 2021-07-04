مايا دياب تعلق على فيديو سقوطها في حفلها الأخير: "الكواليس ممتعة ومؤلمة دائماً"

مايا دياب تصدرت مواقع التواصل الإجتماعي اليوم بعد تداول الجمهور فيديو لها وهي تسقط أرضاً في كواليس حفلها الأخير، ونشرت مايا دياب الفيديو وعلقت على واقعة سقوطها وروجت لأحدث أعمالها الفنية.

مايا دياب تتعرض للسقوط في كواليس حفلها الأخير

ونشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب فيديو عبر حسابها الرسمي بانستقرام، وثقت به لحظات استعدادها لحفلها الأخير "x-plore"، وظهرت مايا دياب في الفيديو وهي تؤدي إحدى المركات الراقصة والاستعراضية، ولكنها تعرضت للسقوط في نهاية الرقصة، وهو ما جعلها تتصدر مواقع التواصل بسبب تداول الجمهور للفيديو وتباينهم تعليقاتهم عليه، ولاقى الفيديو تفاعل كبير من الجمهور خاصة بعد تعليق مايا دياب عليه.

مايا دياب تعلق على فيديو سقوطها في حفلها الأخير

وعلقت الفنانة مايا دياب على فيديو سقوطها على خشبة المسرح، وقالت إن الكواليس دائماً ممتعة ومؤلمة أيضاً، وذكرت في تعليقها على الفيديو:" إنها دائماً ممتعة ومؤلمة أثناء التصوير!"، وروجت لحفلها الجديد والذي عرض الليلة على قناة mtv لبنان، وذلك بعد عرضه على تطبيق "شاهد" مؤخراً، وقدمت مايا دياب في الحفل عدة مفاجآت فنية، ونشرت فيديو الحفل كاملاً على قناتها بيوتيوب.

أعمال مايا دياب الفنية

ونشرت مايا دياب فيديو حفلها الأخير "x-plore"، والذي قدمته أونلاين، وروجت له طوال الفترة الماضية، ولاقى عرضها تفاعل كبير من الجمهور أيضاً وذلك بسبب استعراضاتها الجديدة والعروض البصرية في الحفل بالإضافة إلى تقديمها مجموعة من أغانيها في الحفل، وعرض كواليس الحفل وتجهيزاته الخاصة أيضاً، بالإضافة إلى طرحها لأغنيتها الجديدة "أحلى كلام" من خلال الحفل.

وطرحت مايا دياب مؤخراً فيديو أغنيتها الجديدة "أحلى كلام" والتي عرضت لأول مرة في حفلها الأخير، وحقق فيديو الأغنية ما يقارب 5 مليون مشاهدة في اسبوعين فقط من طرحه على يوتيوب، وشهدت الفترة الأخيرة طرح مايا دياب لعدة أعمال غنائية جديدة لها مثل أغنية "دوب" و"نهارنا وردي" وغيرها، بالإضافة إلى إحيائها عدة حفلات مؤخراً، وخطفت مايا دياب الأنظار أيضاً بصورها وإطلالاتها من أجازتها الصيفية على حسابها بانستقرام.