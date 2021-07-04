شاهد.. أحمد التهامي: أنا البطل اللي نفسك تقلده

نشر الفنان أحمد التهامي صورا جديدة له عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”. وكتب أحمد التهامي علي الصورة جزءا من أغنية محمد رمضان قائلا: "تقريبا كده أنا البطل اللي نفسك تقلده".

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