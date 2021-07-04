صور هيلدا خليفة تحتفل بتخرج نجلها الشاب وظهور نادر لزوجها

هيلدا خليفة، مقدمة برنامج ستار أكاديمي الشهيرة، احتفلت بتخرج نجلها الشاب "شون" من الجامعة حيث كشفت لمتابعيها عن صور نجلها وشقيقته مرفقة بظهور نادر ايضا لزوجها رجل الاعمال مارك مدبر خلال مناسبة حفل التخرج من احدى الجامعات الشهيرة.

هيلدا خليفة تحتفل بتخرج ابنها الشاب

الإعلامية اللبنانية هيلدا خليفة نشرت عبر حسابها على انستغرام مجموعة صور من مناسبة حفل تخرج نجلها الشاب "شون" حيث ظهرت برفقته بمجموعة لقطات مبهجة مرتدية فستانا طويلاً مطبعاً بالورود بينما ارتدى نجلها بدلة التخرج السوداء مع الوشاح الأخضر، حاملاً شهادته بين يديه.

الصور تضمنت ايضا لقطات لـ "شون" مع شقيقته ووالدته، كذلك ظهر في الصور زوج هيلدا خليفة حيث يعد ظهوراً نادرا له، وأرفقت هيلدا الصور بتعليق كتبت فيه :"تخرج دفعة 2021".

وتفاعل الجمهور مع الصور وقدموا للعائلة التبريكات، بينما توقف البعض عند الشبه الكبير بين الأبن ووالده معتبرين بأنه نسخة عنه.

هيلدا خليفة تحتفل بعيد ميلاد نجلها

وقبل حوالي أسبوع، احتفلت مقدمة البرنامج الشهير ستار أكاديمي، هيلدا خليفة، بعيد ميلاد نجلها الذي أتم عامه الـ 18، ونشرت صورة له مرفقة برسالة مؤثرة عبرت فيها عن مشاعرها الجياشة نحوه وكتبت فيها :""جعلتني أكثر أم فخورة! في عيد ميلادك الثامن عشر، أريدك أن تعرف أنك قادر على فعل أي شيء تضعه في قلبك وعقلك. إما أن تربح أو تتعلم ولكنك لن تخسر أبدًا".

وتابعت: "لا أستطيع أن أعدك بأن أكون هنا معك لبقية حياتك، لكن يمكنني أن أعدك بأن أحبك لبقية حياتي. عيد ميلاد سعيد Shonny! حافظ على إيمانك بالله"، وختمت بالقول متوجهة لإبنها الذي يرفض نشر صوره على السوشيال ميديا قائلة "ملاحظة. أتمنى ألا تجعلني أضطر دائمًا إلى سرقة صور لك. فأنت تجعلها صعبة للغاية".

يذكر ان هيلدا متزوجة من رجل الأعمال مارك مدبر ورزقت منه بولدين: إبنها الأكبر شون عام 2003 وإبنتها الصغرى سيينا 2006، واشتهرت هيلدا خليفة بشكل واسع خلال تقديمها برنامج المواهب ستار اكاديمي في عدة مواسم.

جميع الصور المرفقة من الحساب الرسمي على انستغرام لـ هيلدا خليفة.