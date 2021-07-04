ميرنا الهلباوي تعلن انفصالها عن خطيبها الفنان محمد عطية

ميرنا الهلباوي مقدمة البرامج والكاتبة المصرية كشفت عن انفصالها عن الفنان محمد عطية بعد خطوبة استمرت لأكثر من 7 أشهر وكانت قصة حب الثنائي حديث الجمهور.

ميرنا الهلباوي تعلن انفصالها عن محمد عطية

ميرنا الهلباوي فاجأت الجمهور بنشرها على خاصية "الاستوري" عبر حسابه على "انستجرام" رسالة قصيرة ومختصرة تكشف من خلالها عن انفصالها عن خطيبها الفنان المصري محمد عطية.

مقدمة البرامج المصرية لم تكشف سبب هذا الانفصال بشكل واضح، واكتفت بالتأكيد أنها غير مرتبطة في هذا الوقت فكتبت: "عزباء..الحمدلله على كل شيء".

ميرنا الهلباوي لم تتوقف عند إعلان انفصالها عن محمد عطية بشكل رسمي لكنها أيضا قامت بحذف جميع الصور التي قامت بنشرها خلال فترة الخطوبة من حسابها على "انستجرام" في خطوة تشير إلى انتهاء العلاقة بشكل نهائي.

محمد عطية يتجاهل التعليق على انفصاله عن ميرنا الهلباوي

محمد عطية من جانبه لم يعلق على انفصاله عن ميرنا الهلباوي، حيث لم ينشر أي معلومة عن هذا الانفصال، بل حافظ على الصور التي قام بنشرها وتجمعه مع خطيبته السابقة، وقد أثار خبر انفصال ميرنا الهلباوي ومحمد عطية جدلا واسعا خصوصا أن الأخير قام بنشر صورة تجمعهما خلال الأيام الماضية في إحدى الفاعليات الفنية التي حضرها الثنائي معا، محمد عطية قد نشر أيضا بعض الفيديوهات التي جمعته مع عدد من أصدقائه من بينهم المطرب والموزع نادر حمدي، وقد غابت ميرنا الهلباوي عن حضور هذا التجمع.

تفاصيل ارتباط محمد عطية وميرنا الهلباوي

محمد عطية في شهر نوفمبر الماضي قد احتفل بخطوبته على ميرنا الهلباوي حيث نشر عبر حسابه على "انستجرام" أكثر من صورة من جلسة تصوير جمعته مع ميرنا الهلباوي، وأعلن من خلالها عن خطوبتهما بشكل رسمي، حيث أكد الفنان المصري أن 20 نوفمبر هو التاريخ الذي اختاره للارتباط بالإعلامية المصرية فكتب على الصور التي نشرها: "20 نوفمبر 2020، أخترتك"، لترد ميرنا الهلباوي على تعليقه فكتبت: "أحبك كثيرا"، في وقت نشرت دوت الخليج كذلك أكثر من صورة من جلسة التصوير التي جمعتها بمحمد عطية وعلقت عليها قائلة: "أنت الذي دعوت الله من أجله 20 نوفمبر 2020"، وقد أظهرت جلسة التصوير الأجواء الرومانسية التي جمعت الثنائي.

علاقة محمد عطية وميرنا الهلباوي وتحديدا بعد إعلان خطوبتهما كانت محل اهتمام كبير من قبل الجمهور بسبب الرسائل الرومانسية المتبادلة بين الثنائي خلال فترة الخطوبة والتي كانت تشير إلى قوة علاقتهما، وحالة التفاهم الواضح بينهما، لكن جاء خبر الانفصال صادما للجميع بعد انتهاء قصة حبهما.

الصور مأخوذة من الحساب الرسمي لمحمد عطية وميرنا الهلباوي على "انستجرام" و"فيس بوك".