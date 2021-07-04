السوري محمود نصر بطلا للمسلسل المصري «60 دقيقة»

دمشق ــ «الوطن»:

يشارك الفنان السوري محمود نصر في بطولة المسلسل المصري (60 دقيقة)، والذي تشاركه بطولته الفنانة المصرية ياسمين رئيس، وهو من تأليف محمد هشام عبية وإخراج مريم أحمدي. وسينطلق التصوير في بيروت قريبا، وسيكون العمل التجربة الأولى لمحمود نصر باللهجة المصرية، إذ يؤدي دور طبيب نفسي شهير يعيش حياة هادئة مستقرة، قبل أن يتعرض مع زوجته التي تؤدي دورها الفنانة المصرية ياسمين رئيس إلى حادثٍ يقلب حياتهما رأسا على عقب. وينتمي (60 دقيقة) إلى نوعية الأعمال القصيرة، التي تدور أحداثها في قالب من التشويق والإثارة، ويضم في قائمة أبطاله أيضا الفنانتين المصريتين سوسن بدر وشيرين رضا. واكتشف الجمهور المصري الفنان السوري محمود نصر للمرة الأولى بدور (السلطان سليم الأول) في مسلسل (ممالك النار)، وحظي بإشادة كبيرة على أدائه لهذا الدور.

وحقق نصر العديد من النجاحات على مستوى الدراما السورية والمشتركة ومن أبرز أعماله (الندم) و(ممالك النار)، وغيرها الكثير فيما كان آخر أعماله دور (مشعل) في مسلسل دفعة بيروت.

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