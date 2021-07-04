من صورها العائلية وصولاً لظهورها بـ "البوركيني".. حنان ترك نجمة السوشيال ميديا في الفترة الأخيرة

حنان ترك ورغم اعتزالها منذ سنوات وابتعادها عن اجواء الوسط الفني بشكل نهائي، لكنها بدت في الآونة الأخيرة نجمة السوشيال ميديا وتتصدر الترند مع أي تغريدة او صورة تنشرها عبر حسابيها على تويتر وانستغرام، وآخرها نشرها صوراً لها من اجازتها الصيفية في أحد المسابح حيث اطلت بالبوركيني وهي تلهو في الألعاب المائية، ونشرت هذه اللقطات على ستوري حسابها عبر انستغرام، لتتصدر اهتمام الجمهور والترند على غوغل مجدداً.

حنان ترك تستجم بالبوركيني في عطلتها الصيفية

الفنانة حنان ترك تصدرت الترند على محركات البحث على غوغل في الساعات الماضية وايضا في الأيام الأخيرة حيث ما يزال الجمهور يتشوق لمتابعة أخبارها وصورها الجديدة بعدما نسج معها الكثير من الذكريات حيث كانت من إحدى نجمات شباك التذاكر في السينما الى جانب مشاركتها في مسلسلات لا تنسى.

وأثارت حنان ترك اهتمام الجمهور يوم امس بعدما نشرت مجموعة من الصور لها مرتدية "البوركيني" أثناء عطلتها الصيفية، كما اطلت بمقطع فيديو وهي تلهو في مع اطفالها في الألعاب المائية بكل مرح وسعادة.

حنان ترك تحتفل بذكرى لقائها مع زوجها وتتصدر الترند

حنان ترك التي حرصت طيلة الأشهر القليلة الماضية على مشاركة متابعيها على موقع انستجرام بأفضل لحظاتها العائلية، كانت محط حديث رواد السوشيال ميديا بعدما احتفلت ايضا على ستوري انستغرام قبل أشهر بأول لقاء بينها وبين زوجها محمود مالك، والد ابنتيها التوأم منى ومريم، منذ 9 أعوام، حيث نشرت حنان عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام، صورة رومانسية تجمعها بزوجها من أمام أحد الشواطئن وكتبت له :"زي النهارده من 9 سنين كان أول مرة نشوف بعض.. أحلى سنين عدت وإن شاء الله اللي جاي أحلى".

حنان ترك تتصدر الترند بعد رسالة منة شلبي

منة شلبي وحنان ترك تصدرتا الترند كذلك قبل أيام ماضية بعد تبادلهما الرسائل العلنية على تويتر، والتي جذبت اهتمام الجمهور، بسبب استمرار صداقتهما بعد سنوات من اعتزال حنان ترك العمل الفني والأضواء.

ونشرت الفنانة منة شلبي صورة قديمة لها مع الفنانة المعتزلة حنان ترك على حسابها بتويتر، وتغزلت بها وعبرت عن حبها الكبير لحنان ترك بدون مناسبة، وقالت منة شلبي في تعليقها على الصورة:" وحشتيني اوي و دائما في القلب يا حب"، وتفاعل عدد كبير من المتابعين والجمهور برسالة منة شلبي لحنان ترك، وأشاد البعض بحرصها على التعبير عن حبها لصديقتها رغم ابتعاد الأخبرة عن الوسط الفني والأضواء منذ سنوات طويلة.

أبناء حنان ترك يحتفلون بعيد ميلادها

حنان ترك التي احتفلت بعيد ميلادها الـ 46 في شهر مارس في أجواء عائلية، استقطبت اهتمام الجمهور بشكل واسع وتصدرت الترند كذلك بعدما كشف ابنها البكر عن صورة له مع والدته وأشقائه على انستقرام، في أحدث ظهور لهم معا حيث وجه رسالة إلى والدته في هذه المناسبة.

ونشر آدم خطاب، نجل الفنانة حنان ترك، حينها صورة له مع والدته وعائلته، أثناء الاحتفال بعيد والدته وكتب لها:" كل ما أنا عليه أو كنت به سأكون مدينًا به لملاكي، عيد ميلاد سعيد لأفضل أم في العالم.. العائلة"، وردت حنان ترك على تهنئة ابنها بعيد ميلادها وقالت:" حبيبي ربنا يباركلي فيكم ويسعدني بحضنكم".

واختفت حنان ترك عن مواقع التواصل منذ عام 2018 وحذفت صورها بالكامل من حسابها على موقع انستجرام، كما أغلقت حسابها على تويتر، لكنها عادت تدريجيا إلى حسابيها عبر تويتر وانستجرام في الأعوام الأخيرة.

جميع صور حنان ترك من على حسابها عبر انستغرام.