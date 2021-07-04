نيقولا معوض يتعرض لأزمة صحية أثناء تصوير مسلسل "عالحلوة والمرة" وزملائه يساندونه بتصرف مؤثر

نيقولا معوض النجم اللبناني كشف عن تعرضه لوعكة صحية تسببت في دخوله إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج وذلك أثناء تصوير مسلسله الجديد "عالحلوة والمرة".

نيقولا معوض يكشف عن تعرضه لوعكة صحية ودخوله المستشفى

نيقولا معوض نشر عبر حسابه على "انستجرام" صورة من كواليس تصوير مسلسل "عالحلوة والمرة" والذي يجري التحضير له خلال هذه الفترة، وتم الانتهاء من تصوير جزء منه، النجم اللبناني كشف عن تعرضه في الأيام الماضية لارتفاع في دراجات الحرارة واصابته بالإلتهاب، دخل على إثرهما للمستشفى.

وبسبب ضغوط العمل اضطر نيقولا معوض أن يعود مرة أخرى إلى موقع التصوير من أجل استكمال باقي العمل وكان يرتدي ملابس شتوية خاصة بمشاهده، فكتب نيقولا معوض: "من كَم يوم، كان عندي التهاب و حرارة، بَسّ كنت مضطرّ روح من المستشفى على التصوير ، و صوِّر تحت الشَّمس بِمَلابِس شتويّة كل النهار".

نيقولا معوض يشكر فريق عمل مسلسل "عالحلوة والمرة"

نيقولا معوض أوضح المساندة الكبيرة من زملائه له في مسلسل "عالحلوة والمرة" وشعورهم بحالته الصحية، حيث ظهر أحدهم وهو يحمل مظلة من أجل حماية النجم اللبناني من اشعة الشمس، خصوصا في هذه الأجواء التي ترتفع فيها دراجات الحرارة بشكل كبير، بالإضافة لإرتدائه للملابس الشتوية.

وعبر نيقولا معوض عن شكره لفريق العمل للحب والدعم الكبير له في هذه اللحظة فكتب تعليقا على الصورة قال فيه: "لمّا شفت هالصورة كتير قَدَّرت كيف هالشَّباب أظهروا دعمُن و حُبُّن! فريق عمل (عالحلوة و المرّة) شُكراً".

رومانسية نيقولا معوض وزوجته تخطف القلوب

نيقولا معوض قد بدأ تصوير مسلسل "عالحلوة والمرة" منذ فترة وهو يعتبر من أحدث الأعمال الدرامية التي يشارك في بطولتها ويتعاون فيها مع كل من الفنانة دانا مارديني، وباميلا الكيك، وسلمى المصري، وأحمد الأحمد، ومحمد خير الجراح، والعمل من تأليف لبني مشلح، ومي حايك، وإخراج فكرت قاضي.

يذكر أن نيقولا معوض كشف عن زواجه في شهر مارس الماضي حيث نشر فيديو رومانسي مع زوجته عبر حسابه على "انستجرام"، وعلق عليه قائلاً:" إتجوّزنا.. للمرّة الأولى و الأخيرة"، وظهر العروسان بالفيديو وهما يتحدثان للكاميرا عن شعورهما بهذه اللحظة السعيدة، وقال نيقولا معوض عن زوجته في الفيديو إن وجودها في حياته دليل على حب الله له، ووصفها بالهدية من الله له، ويشعر أحياناً إنه لا يستحقها، وردت زوجته بالفيديو قائلة إنها تشعر بحياتها كلها أمامها عندما تنظر إليه.

الصور مأخوذة من الحساب الرسمي للفنان نيقولا معوض على "انستجرام".