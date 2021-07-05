نوال الزغبي تكشف سراً عن كليبها الشهير "قلبي دق": "العمر مجرد رقم"

نوال الزغبي تصدرت مواقع التواصل الإجتماعي في الفترة الأخيرة بسبب نشاطها الزائد على تويتر ومواقع التواصل، وتفاعلت مع جمهورها ونشرت عدة تدوينات ورسائل للجمهور وكذلك كشفت سراً عن كليبها الشهير "قلبي دق".

نوال الزغبي تكشف سراً عن أغنيتها "قلبي دق"

وتفاعلت الفنانة نوال الزغبي مع الجمهور في الفترة الأخيرة في أكثر من مناسبة، ويبدو أنها تعيش حالة نشاط فني وجماهيري حالياً، وكشفت في ردودها على الجمهور عن سر جديد عن أغنيتها الشهيرة "قلبي دق"، وكشفت عن عمرها الحقيقي من خلال ردها، وقالت إن العمر بالنسبة لها مجرد رقم، وأنها قدمت الكليب وهي في عمر 26 سنة وقالت:" بالنسبة لإلي العمر مجرد رقم.. بس بعيدا الكليب كنت حامل بتيا وكان عمري 26 سنة"، وصدرت الأغنية عام 1998 من ألبوم "ماندم عليك".

نوال الزغبي تكشف عمرها وتوجه رسالة للجمهور

واستغلت نوال الزغبي حديثها عن تاريخها الفني وعمرها وقت إطلاق أغنية "قلبي دق"، ووجهت رسالة جديدة للجمهور حول عمرها، ونشرت صورة لها على حساباتها بمواقع التواصل، وعلقت عليها قائلة:" بعض الأشخاص يبلغون من العمر 18 عامًا وبعضهم يبلغ من العمر 90 عامًا .. الوقت هو مفهوم ابتكره البشر"، ونشرت نوال الزغبي عدة تدوينات لها وجهت بها نصائح وكلمات لجمهورها على تويتر.

نوال الزغبي تعيش حالة نشاط فني

وعلى الجانب الفني، أعلنت الفنانة نوال الزغبي عن عدة أعمال فنية لها في الفترة الحالية، وعلى رأسها عودتها للحفلات الجماهيرية من خلال حفلها الجديد في سوريا في 16 يوليو الجاري، وكذلك أعلنت عن اقترابها من طرح فيديو كليب جديد مع المخرج فادي حداد، وشوقت الجمهور للأغنية الجديدة، بعد آخر أعمالها في موسم عيد الفطر الماضي، والذي طرحت به أغنيتين "بكلم خيالي" و"أسعد لحظة" مع شركة روتانا.

واحتفلت الفنانة نوال الزغبي منذ أيام بعيد ميلادها الـ 49، وتلقت عدة رسائل من زملائها النجوم لتهنئتها بعيد ميلادها ومنهم إليسا ونانسي عجرم وسيرين عبد النور ونيشان ووائل كفوري وغيرهم، بالإضافة إلى احتفال ابنتها "تيا" بها في هذه المناسبة، ونشرت عدة صور مع والدتها ووجهت لها رسالة تهنئة بمناسبة عيد ميلادها.