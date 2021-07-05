وفاة والد الممثل الشاب آدم الشرقاوي نجم مسلسل "لعبة نيوتن"

آدم الشرقاوي الفنان الشاب بطل مسلسل "لعبة نيوتن" أعلن عن وفاة والده خالد الشرقاوي في الولايات المتحدة الأمريكية، وأن أسرته تنتظر وصول جثمان الراحل إلى مصر من أجل إجراء مراسم الجنازة.

وفاة والد الفنان الشاب آدم الشرقاوي

آدم الشرقاوي قدم العديد من أصدقاء والده الراحل خالد الشرقاوي العزاء في الأخير وذلك عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك"، بعدما تم الكشف عن وفاته متأثرا بالأزمة الصحية التي أصيب بها في الأسابيع الماضية والتي نتج عنها دخوله إلى المستشفى، حيث نشر العديد من أقارب وأصدقاء الراحل رسائل العزاء، وكذلك العديد من الصور التي تجمعهم به، في وقت لم ينشر الفنان آدم الشرقاوي أي تعليق عبر حساباته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي حتى الآن.

والد آدم الشرقاوي واجه أزمة صحية قبل رحيله

والد آدم الشرقاوي قد كشف في الأسابيع الماضية عن تعرضه لوعكة صحية دخل على إثرها إلى المستشفى في الولايات المتحدة الأمريكية وطلب من أصدقائه ومتابعيه الدعاء له من أجل أن يتجاوزها، فكتب تعليقا على صورته هو في المستشفى: "ربى أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم رب الناس أذهب البأس و أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك بيدك الشفاء لا كاشف له الا انت أنزل رحمة من عندك وشفاء من شفائك يا أرحم الراحمين، أن وَمَحيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين لاتنسونا بالدعاء".

آدم الشرقاوي نشر صورة عبر حسابه على "انستجرام" تجمعه بوالده خلال الأسابيع الماضية احتفالا بعيد ميلاد الأخير، وقدم له الشكر على الدعم الكبير له في مشوراه الفني، وكذلك على الدروس التي تعلمها منه فكتب آدم الشرقاوي: "ضحكات حقيقية مع والدي في عيد ميلاده. عيد ميلاد سعيد للرجل الذي دعمني من خلال كل شيء. أشكرك بابا على كل ما تفعله لي ولعائلتك، علمتني ما يعني أن تكون رجلاً، لقد علمتني أيضًا أن أطفئ الأنوار عندما أغادر الغرفة حتى لا تصرخ في وجهي، شكرًا لك على كل الدروس بابا أحبك".

آدم الشرقاوي بطل مسلسل "لعبة نيوتن"

آدم الشرقاوي نجح في أثبات تواجده في دراما رمضان الماضي من خلال مشاركته في بطولة مسلسل "لعبة نيوتن" مع كل من الفنانة منى زكي ومحمد فراج، حيث لفت الأنظار بقوة من خلال شخصية "بيج زي" التي قدمها في المسلسل الذي حقق نسبة مشاهدة مرتفعة، وحاز على إشادة واسعة من قبل النقاد، وظهر آدم الشرقاوي خلال المرحلة الماضية في العديد من اللقاءات التلفزيونية في مصر ولم يعد إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي بدأ فيها مشواره الفني، وكان يعيش والده الراحل هناك.

الصورة مأخوذة من الحساب الرسمي للفنان آدم الشرقاوي وخالد الشرقاوي على "انستجرام" و"فيس بوك".