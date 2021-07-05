النجوم يحيون الذكرى الأولى لرحيل رجاء الجداوي وابنتها تكشف تفاصيل اللحظات الصعبة التي مرت بها الحفيدة.. فيديو وصور

رجاء الجداوي الفنانة المصرية الراحلة يحل اليوم الإثنين الموافق 5 يوليو ذكرى رحيلها الأول، حيث توفيت العام الماضي في نفس التوقيت بعد معاناة استمرت ما يقرب من الشهر ونصف مع فيروس كورونا.

دينا والنجوم يحيون ذكرى رحيل رجاء الجداوي الأولى

وحرص عدد من نجوم الوسط الفني والإعلامي على إحياء ذكرى رحيلها اليوم، ونشر عدة تدوينات عنها عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بين هؤلاء الفنانة المصرية دينا التي شاركت الجمهور عبر حسابها على انستجرام بصورة تجمعها بالفنانة رجاء الجداوي وعلقت قائلة: "وحشتيني.. الله يرحمك ويسعدك في جنته".

شريف رمزي وإنجي علي وبوسي شلبي يتحدثون عن رجاء الجداوي

الفنان شريف رمزي أعاد نشر صورًا جمعته مسبقًا مع الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وذلك عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام، وذلك خلال لقائهما في كواليس تصوير أحد الأعمال الدرامية، بينما الإعلامية المصرية إنجي علي فقد نشرت عبر حسابها على انستجرام صورة جمعتها مع الراحلة، ظهرت فيها وهي تحتضنها وعلقت بقولها: "ألف رحمة عليكي وحشتينا أوي.. الفاتحة".

الإعلامية بوسي شلبي نشرت عبر انستجرام كذلك صورة جمعتها مع النجمة رجاء الجداوي، وعلقت عليها قائلة: "وحشتيني يا أغلى الناس، فاتت سنة وأنت في قلبي ومعي لن أنساكي حتى نلتقي.. أسألكم الفاتحة".

ابنة رجاء الجداوي تتحدث عن علاقة ابنتها ووالدتها

أما أميرة ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، فقد حرصت على إحياء ذكرى رحيل والدتها خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" الذي يعرض عبر شاشة dmc المصرية فقالت إن العام الماضي كان الأصعب على أسرتها، إلا أن أكثر ما يساهم في صبر الأسرة هو حب الناس للراحلة وأضافت: "حب الناس هو اللي بيخفف علينا فراق والدتي".

وأكدت أميرة كذلك أنه كان هناك علاقة خاصة ومميزة بين رجاء الجداوي وحفيدتها، وأن روضة الحفيدة كانت متعلقة جدًا بجدتها، ووفاتها أثرت فيها بشدة وافتقدتها بشكل واضح، لافتة إلى أن الحفيدة انتابتها فترات حزن طوال العام الماضي، مشيرة إلى أن رجاء الجداوي كانت صديقة لحفيدتها.