رد فعل طريف من أحلام بعد أن غازلها شاب لا يعرف هويتها.. بالفيديو

أحلام النجمة الإماراتية نشرت عبر حسابها على سناب شات مقطع فيديو كشفت خلاله عن موقف طريف تعرضت له خلال جولتها في أحد الأسواق التجارية مع صديقتها.

رد فعل طريف لأحلام بعد تعرضها للمغازلة

أحلام الشامسي أوضحت أنها تعرضت للمغازلة خلال سيرها في أحد الأسواق التجارية، من قبل أحد الأشخاص الذي لم يعلم هويتها وأنها الفنانة الإماراتية الشهيرة، كونها كانت ترتدي الكمامة الطبية والحجاب.

أحلام تدخل في نوبة ضحك مع صديقتها

أحلام أكدت أن الموقف أثار ضحكاتها واندهاشها كذلك، حيث جاء رد فعلها طريف على الموقف، فقالت ضاحكة: "مستحيل، بقول لكم عن شي، تخيلوا واحد يغازلني يقول يا زين هالطول يا زين هالطول.. يارب يكون شافني على السناب، بقول له ترى مخطوبة أنا مخطوبة، وكيف تغازلني قدام الناس؟".

ولاقى مقطع الفيديو الطريف انتشار وإعجاب قطاع كبير من محبي النجمة الإماراتية خاصة وأنها أخذت الأمور ببساطة وطرافة، وحرصت على توثيق الموقف الكوميدي الذي تعرضت له.

في سياق آخر، كانت الفنانة بلقيس قد عبرت عن مدى سعادتها مؤخرًا عندما التقت بصديقتها النجمة أحلام، بالصدفة داخل أحد العيادات، ووثقت اللقاء بعدة فيديوهات نشرتها عبر سناب شات وأعاد الجمهور نشرها فيما بعد على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

أحلام حديث الجمهور بعد لقائها مع بلقيس ونبيلة عبيد

وتفاعلت بلقيس فتحي مع لقائها بالنجمة أحلام، بشكل مرح، وأكدت أنها اعتادت أن تلتقيها صدفة في حفلات الزفاف أو الحفلات الغنائية، دون ترتيب مسبق، مشيرة إلى مدى سعادتها بلقائها مؤخرًا وأضافت في أحد الفيديوهات قائلة: "يا محاسن الصدف"، من جانبها حرصت الفنانة أحلام على التعبير عن سعادتها كذلك بلقاء الفنانة بلقيس وشاركت الجمهور على سناب شات ببعض الصور والفيديوهات المرحة لهما، مع فريق العمل بالعيادة التي تواجدت النجمتين فيها.

كذلك ظهرت أحلام خلال الأيام الماضية في فيديو مع الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد التي حرصت على التقاط صور تذكارية وفيديوهات مع النجمة الإماراتية خلال تواجدها في الإمارات، حيث نشرت النجمة نبيلة عبيد فيديو عبر حسابها على "انستجرام"، وظهرت فيه وهي تتفاعل مع المطربة أحلام بالتمايل وترديد بعض من كلمات الأغنية، وعلقت نبيلة عبيد وقالت: "مع نجمة الإمارات العربية والخليج الصديقة المطربة أحلام والحفاوة الجميلة والترحاب الكريم.. مساء الورد"، كما نشرت الفنانة نبيلة عبيد عبر خاصية "الاستوري" لقطات التي جمعتها مع الفنانة أحلام، خلال الحفل وعبرت عن مدى سعادتها بلقائها، ولاقت الفيديوهات التي نشرتها نبيلة عبيد تفاعل عدد من المتابعين.