دار «نثر» العمانية تسجل حضورا لافتا فـي معرض القاهرة الدولي للكتاب

مسقط ـ «الوطن»:

تشارك دار نثر للنشر العُمانية بكافة اصداراتها البالغة زهاء أربعين إصدارا في معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يعد أحد أكبر معارض وملتقيات الكتب العربية، في الفترة من 30 يونيو الماضي إلى منتصف يوليو الجاري ، حيث أجل عن موعده المعتاد الذي يُعقد في الثلث الأخير من شهر يناير بسبب تفاقم جائحة كورونا مطلع العام. تأتي هذه المشاركة الدولية بعد حوالي عام ونصف من إشهار دار نثر في معرض مسقط الدولي للكتاب عام 2019، ومن بعده أصدرت الدار مؤلفات في مختلف صنوف الكتابة، بالإضافة إلى تعاونها مؤخرا مع الجمعية العُمانية للكتاب والأدباء بنشر وطباعة وتوزيع ستة وعشرين إصدارا جديدا في الرواية والقصة القصيرة والشعر والدراسات والنقد والتاريخ. وفي الترجمة ستضفي الدار للمكتبة العربية في المعرض ترجمات منتقاة أبرزها ترجمتها لرواية (عشق هادئ) للروائي الإيراني المعاصر نادر إبراهيمي، بترجمة بديعة للدكتور أحمد موسى، ومن الفرنسية كتاب (رسائل مختومة بطابع المسرة) الذي يتكون من رسائل حميمة متبادلة بين عملاقي الصورة والكلمة السينمائي الإيطالي فيليني والروائي البلجيكي الغزير سيمونين، بترجمة صافية للمترجم والكاتب المغربي المعروف أحمد الوزي.

ومن الأعمال الحاضرة ولاقت رواجًا لافتًا لكتّاب عُمانيين ينشرون إصداراتهم الأولى كتاب (رسائل إلى فدوى) للحكواتي أحمد الراشدي الذي يخاطب ابنته المتوفاة عبر رسائل بليغة تنحت من الموت والحياة لذتها الخاصة، وكتاب (قواعد الرحلة الأربعون) للرحال الجوال في الطبيعة العُمانية أحمد بن ناصر متأملاً في قواعده الأربعين ما تعنيه الرحلة بكل تشكلاتها. كما تتواجد نصوص (في مديح الحب) للروائية العُمانية جوخة الحارثي الفائزة بجائزة المان بوكر العالمية لعام 2019، ويوميات (الأبدية في بكين) للروائي والمترجم المغربي محمود عبدالغني، أستاذ الأدب في جامعة محمد الخامس بالرباط. وقد صدر للدار حديثا آخر أعمال الشاعر العماني المعروف عبدالله البلوشي حمل عنوان (الرفة الفاتنة للنجم)، وهو أحدث إصدارات الدار. ومما يجدر ذكره أن دار نثر تعمل حاليا على نشر أعمال إبداعية جديدة لأسماء بارزة في المشهدين العربي والعُماني في مختلف أطياف الكتابة والإبداع.