شاهد.. ميار الغيطي تستمتع بقضاء عطلتها الصيفية في المالديف

حرصت الفنانة ميار الغيطي علي مشاركة متابعيها صور جديدة من عطلتها الصيفية فى المالديف، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت ميار الغيطي، في الصورة، بإطلالة صيفية جذابة علي الدراجة، وهو ما اثار اعجاب متابعيها.

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