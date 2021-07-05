5 نجوم كشفوا بشجاعة عن معاناتهم مع اضطراب ثنائي القطب..مي الغيطي أصيبت به بسبب التمثيل

أصيب عدد من المشاهير خلال الفترة الماضية باضطراب ثنائي القطب، وكان احدثهم الفنانة المصرية مي الغيطي التي كشفت بشكل واضح عن إصابتها بهذا الإضطراب عبر حسابها على "انستجرام" وقد سبق مي الغيطي العديد من المشاهير الذين اعلنوا إصابتهم به.

مي الغيطي تعلن إصابتها باضطراب ثنائي القطب

مي الغيطي كشفت عن إصابتها باضطراب ثنائي القطب، حيث أوضحت الفنانة المصرية عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي أنها مرت بفترات صعبة مع بداية رحلتها الفنية منذ الطفولة والضغوط التي وضعت عليها والتي تسببت في النهاية في إرهاقها نفسيا وجسديا، حيث لم تستطع أن تعيش حياتي بالشكل الطبيعي بينما كان جزء من المقربين منها وأصدقائها عكسها، مؤكدة أنها عاشت لفترة وهي تعالج نفسيا من تأثير هذا وأن المرض النفسي يعتبر أمر لا ينبغي الخجل منه.

رحلة ماريا كاري مع اضطراب ثنائي القطب

ماريا كاري النجمة الأمريكية كشفت أيضا عن إصابتها بإضطراب ثنائي القطب الذي تم تشخيصها بالإصابة به في عام 2001، لكن نجحت ماريا كاري في مواجهته حتى كشفت عن تفاصيل رحلتها مع هذا الإضطراب، وأكدت أنها كانت تعاني من حالة عصبية وخوف دائم، وأن ما مرت به هو أعلى مراحل الهوس التي أدت إلى نوبات من الاكتئاب وانخفضت طاقتها في المواجهة، لكن أصرت في النهاية على تلقي العلاج وأن يحيطها مجموعة من الأشخاص الأكثر إيجابية من أجل أن تعود مرة أخرى لحياتها الطبيعية ونجحت في هذا وعادت من جديد لكتابة الأغاني والغناء.

تولين البكري تكشف تفاصيل مكافحتها اضطراب ثنائي القطب

الفنانة السورية تولين البكري كشفت في العام الماضي في رسالة وجهتها للجمهور عبر حسابها على "فيس بوك" عن إصابتها باضطراب ثنائي القطب وأكدت على فخرها لمقاومة هذا الإضطراب رغم التأثير الكبير له عليها ووصولها للحظات من الجنون والاكتئاب على حسب وصفها، مشيرة أن المرض النفسي ليس بعار فكتبت الفنانة السورية: "انا مصابة باضطراب ثنائي القطب و فخورة بذلك رغم تقلباتي المزاجية التي لا تحتمل ، لحظات جنوني وصولا لاكتئابي الحاد انا فخورة لمكافحتي حتى اليوم ضد نوباتي و لو خيروني ثانية لاخترته طوعا".

كاني ويست يعترف بإصابته باضطراب ثنائي القطب

المغني الأمريكي كاني ويست كشف أيضا عن إصابته باضطراب ثنائي القطب، وأشار الى أنه واجه هذا الاضطراب خلال مرحلة من حياته وأن الكثير من ردود أفعاله تكون غير متوقعة، كما طلبت زوجته وقتها، كيم كارداشيان من محبيه أن يتفهموا حجم التغيرات التي يعيشها النجم كاني ويست، حيث أوضحت أن هذا الاضطراب صعب ومعقد لكنه لا يؤثر على التفكير الإبداعي لكاني بل أنه يعتبر جزء من عبقرية حياته الفنية.

سيلينا غوميز تساعد المراهقين بعد تجاوزها اضطراب ثنائي القطب

سيلينا غوميز من النجوم الذين كشفوا أيضا عن إصابتهم باضطراب ثنائي القطب، وأكدت أنها خضعت للعلاج لفترة في أفضل المستشفيات الصحة العقلية في الولايات المتحدة الأمريكية، وأشارت الى أنها اكتشفت إصابتها بعد سنوات من مرورها بعقبات وصفتها بالغريبة في حياتها، وفي بداية تشخيص إصابتها شعرت بالرعب لكن مع بداية العلاج بدأت تستعيد قوتها ومعرفة تفاصيل حالتها وكل المعلومات الخاصة بهذا الاضطراب، وانها بدأت تساعد المراهقين لمعرفة تفاصيل عنه من أجل أن لا تتكرر رحلتها مع أحد منهم.

الصور مأخوذة من الحساب الرسمي للفنانة سلينا غوميز، وماريا كاري، وتولين البكري، ومي الغيطي، وكاني ويست عبر "فيس بوك" وانستجرام".