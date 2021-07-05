أحمد السعدني يتعرض لإصابة قوية تسببت في حرمانه من ممارسة الرياضة.. بالصور

أحمد السعدني كشف عن تعرضه للإصابة التي تسببت في خضوعه لجلسات علاج طبيعي خلال هذه الفترة، ووجه العديد من النجوم رسائل الدعم للفنان المصري بعدما أعلن عن إصابته.

أحمد السعدني يخضع لجلسات علاج طبيعي بعد إصابته

أحمد السعدني نشر عبر حسابه على "انستجرام" أكثر من صورة له اثناء تواجده في صالة الألعاب الرياضة، حيث أوضح النجم المصري أن تعرض للإصابة في الكتف والرقبة والتي أجبرته على الخضوع لجلسات علاج طبيعي من أجل العودة من جديد للجيم وممارسة الرياضة التي يفضلها، مؤكدا أن الرياضة بالنسبة له وسيلة للخروج من الضغوط النفسية.

فكتب أحمد السعدني: "أول ما ابتديت اسخن و ارجع للچيم كتفي و رقبتي قعدوني في البيت، بروح اعمل جلسات علاج طبيعي و أول ما اخف إن شاء الله ححاول انزل تاني اتمرن، لأن الرياضة بتفرق كتير في النفسية دوت الخليج دي باختصار الحياه في الأعلى أو الأسفل".

النجوم يتمنون الشفاء لأحمد السعدني

أحمد السعدني سعى العديد من أصدقائه في الوسط الفني لتشجيعه من أجل تجاوز مرحلة الإصابة والعودة من جديد للجيم حتى يخرج من كافة الضغوط التي يشعر بها، وكان من بين المشجعين له الفنان أحمد الشامي الذي علق على الصور التي نشرها السعدني فكتب: "برافو يا أحمد"، بينما سعى للاطمئنان عليه كل من الفنانة هيدي كرم، وشذى، وأحمد درويش، والفنان محمد عز، وأسما شريف منير، وبسنت صيام التي كتبت تعليقا قالت فيه: "سلامتك نتمنى لك الشفاء العاجل".

أزمة أحمد السعدني مع صناع مسلسل "كله بالحب"

أحمد السعدني كان قد واجه أزمة بسبب مسلسله الأخير "كله بالحب" مع الفنانة زينة حيث نشر عبر حسابه على "فيس بوك" وقت عرض العمل في رمضان الماضي، رسالة كشف فيها عن تفاصيل الأزمة التي يواجهها مع صناع المسلسل، وأكد أحمد السعدني أنه خلال مشواره الفني لم يختلف مع أي من زملائه، في وقت أوضح أنه يواجه ظروف صعبة أثناء تصوير العمل وأنه بات يتحملها بسبب رغبته في استكمال المسلسل من أجل عرضه في شهر رمضان.

فكتب أحمد السعدني تعليقا عن الأزمة: "بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقة أنا عمري ما عملت مشكله في شغلي و عمري ما اختلفت مع زمايلي، انما أنا اللي بيحصل معايا في المسلسل اللي شغال فيه ٢٤ ساعة مبروحش بيتنا عشان يلحق العرض والواحد ساكت وبيعدي بلاوي عشان الزنقة و الظروف، أنا متربي في ستوديوهات، كبرنا انا و اللي زيي اللي كان بيتقال عليهم أبناء الفنانين كأنها شتيمة علي احترام مهنتنا مواعيدنا ومذاكرتنا وتحضيرنا للشغل احترامنا للكلمة قبل العقد".

وشارك في بطولة مسلسل "كله بالحب" كل من الفنانة صابرين، وريم البارودي، ويوسف عثمان، ومصطفى درويش، ونور قدري، والعمل من تأليف محمد الإخشيدي، وإخراج عصام عبد الحميد.

الصور مأخوذة من الحساب الرسمي للفنان أحمد السعدني على "انستجرام".