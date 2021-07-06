أكرم حسني ينشر تسجيل صوتي للراحلة رجاء الجداوي في ذكرى وفاتها وعمرو أديب يكرم إسمها ببرنامجه

واصل نجوم الفن إحياء ذكرى وفاة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي على حساباتهم بمواقع التواصل، وتذكروا مواقفهم المؤثرة معها، ومنهم الفنان أكرم حسني الذي عرض تسجيل صوتي لها، وكذلك الإعلامي عمرو أديب الذي قرر إطلاق إسمها على فقرة من برنامجه.

تسجيل صوتي مؤثر لرجاء الجداوي في ذكرى وفاتها

وكشف الفنان أكرم حسني عن موقف مؤثر له مع الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، ونشر أجزاء من محادثة خاصة بينهما بعد انتهاء تصوير مسلسل "ريح المدام" الذي شاركت به رجاء الجداوي، وعبرت الفنانة الراحلة عن افتقادها للعمل وأجواء المسلسل، وقالت في التسجيل أنها تتمنى عمل مسلسل جديد مثله لأن الجمهور يحتاج إلى الابتسام في هذه الأيام وليس للضحك فقط، وعلق أكرم حسني على الرسالة وقال:" انتي وحشتينا اكتر ووحشنا ذوقك وشياكتك واهتمامك بكل اللي حواليكي .. ربنا يرحمك يا حبيبتي".

عمرو أديب يكرم إسم رجاء الجداوي في برنامجه

وتذكر الإعلامي عمرو أديب الفنانة رجاء الجداوي في ذكرى وفاتها، وقال في برنامجه "الحكاية" اليوم إنه يريد أن يوجه لها الشكر، لانه لم يحصل على فرصة لكي يشكرها بشكل مناسب، وأضاف إنها لها فضل عليه وعلى كل المحيطين بها، وتذكر مواقفه معها في البرنامج، وأضاف إنه لا يملك حق إطلاق إسمها على شارع ما، ولكنه قرر أن يطلق إسمها على فقرة ببرنامجه بعنوان "إسألوا رجاء" في الموسم الجديد، وقال إن إسمها سيظل موجوداً وكذلك صورتها في البرنامج بسبب فضلها الكبير على البرنامج.

يسرا تحيي ذكرى وفاة رجاء الجداوي

وأحيا عدد من النجوم ذكرى وفاة الفنانة رجاء الجداوي الأولى، ونشروا صورهم معها وتذكروا مواقفهم معها، ومنهم الفنانة يسرا التي نشرت صورة لها مع رجاء الجداوي على حسابها بانستقرام، وعلقت عليها قائلة:" تفوت سنة وفراقك لسه بيوجع قلبي كنتي أختي وصحبتي وحبيبتي.. سايبة فراغ كبير يا جوجا.. ربنا يرحمك ويصبر أميرة ويصبرنا جميعا على فراقك، وحشتيني أوي ربنا يجمعنا على خير في الفردوس الأعلى".

ونشرت كذلك الفنانة نشوى مصطفى صورة لها مع رجاء الجداوي وعلقت عليها قائلة:" الفاتحة على روحك ربنا يغفر لك ويرحمك ويسعدك فى الجنة الذكرى الاولى لرحيل الطيبة"، وتذكر عدد من الفنانين الراحلة رجاء الجداوي على حساباتهم بمواقع التواصل ومنهم بوسي شلبي ولقاء الخميسي ودينا وغيرهم.