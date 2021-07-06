"منافسة على الأرقام القياسية".. إليسا تحقق إنجازا جديدا على يوتيوب ونجوى كرم الأكثر إعجاباً

نجوى كرم وإليسا تصدرتا مواقع التواصل الإجتماعي بسبب أرقامهما القياسية على يوتيوب، حيث كشفت شركة ورتانا عن رقم قياسي للفنانة نجوى كرم على قناة روتانا بيوتيوب، في حين احتفلت إليسا بتحقيقها انجاز جديد على قناتها الخاصة بالموقع.

رقم قياسي لنجوى كرم على قناة روتانا بيوتيوب

واحتفلت الفنانة نجوى كرم بتحقيقها رقم قياسي جديد على قناة شركة "روتانا" على يوتيوب، حيث كشفت الشركة في إحصائية لها، نشرتها على حساباتها بمواقع التواصل، عن تصدر الفنانة نجوى كرم لقائمة النجوم الأكثر إعجاباً على يوتيوب، وذلك من خلال فيديو كليب أغنية "ملعون أبو العشق"، والتي نالت ما يقارب 1.3 مليون علامة إعجاب على يوتيوب، كما حقق الكليب ما يقارب من 170 مليون مشاهدة على قناة روتانا.

نجوى كرم تحتفل بانجازها الجديد مع روتانا

واحتفلت الفنانة نجوى كرم بهذا الانجاز الجديد، وأعادت نشر تغريدات جمهورها المحتفلة بهذا الرقم القياسي، وعلقت شركة روتانا على رقم نجوى كرم على يوتيوب: "كليب ملعون ابو العشق لشمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم، الأول على قناة روتانا يوتيوب في عدد اللايكات، وتخطى ال170 مليون مشاهدة"، وطرحت الفنانة نجوى كرم فيديو كليب أغنية "ملعون أبو العشق" منذ عامين على قناة روتانا بيوتيوب، وطرحت بعده عدة أعمال مع الشركة وآخرها فيديو كليب "معذور قلبي" منذ أشهر.

إليسا تحقق إنجازا جديدا على يوتيوب

وعلى الجانب الآخر، احتفلت الفنانة إليسا أيضاً بانجاز جديد على قناتها الخاصة بيوتيوب، إذ حققت القناة مليار مشاهدة حتى الآن، وذلك بعد انجازاتها السابقة مع شركة "روتانا"، وعلقت إليسا على إنجازها الجديد واحتفلت مع الجمهور وقالت في تغريدة لها: "رغم إنو القسم الأكبر من أرشيفي الغنائي على قناة روتانا عا يوتيوب، فخورة وسعيدة حقق أول مليار مشاهدة على قناتي الخاصة! تابعوا الصفحة لكل الأعمال الجديدة".

ونشرت أيضاً الفنانة إليسا صورة لإحصائية على تطبيق "ديزر" والتي أظهرت تصدرها للفنانين الأكثر استماعاً في لبنان، وعلقت على الإحصائية قائلة: "ممتنة دائماً"، واحتفلت بانجازاتها الجديدة، وذلك بعد آخر أنشطتها الفنية مؤخراً بإحياء حفل في أربيل وفي السعودية بعد عودتها للحفلات الجماهيرية بعد غياب.