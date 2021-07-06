صور جديدة لـ شريهان من مسرحية كوكو شانيل

نشر الحساب الرسمى لمنصة شاهد صورا من مسرحية “كوكو شانيل” والتى تعود بها الفنانة شريهان الى التمثيل بعد غياب فترة طويلة. وعلق الحساب الرسمى على الصور : “النجمة شريهان بإطلالتها الساحرة تعود من جديد على خشبة المسرح”.

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