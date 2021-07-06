شاهد.. نسرين طافش تتألق فى إطلالة جديدة من المالديف

نشرت الفنانة نسرين طافش صورًا جديدة لها من خلال عطلتها الصيفية بالمالديف، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وظهرت نسرين طافش مرتدية فستان طويل باللون الأحمر، ذو أكمام طويلة، ومزود بفاتحة لدي الساق، تاركة شعرها منسدلًا علي أكتافها. واعتمدت نسرين طافش علي إكمال اطلالتها الصيفية، بارتداء نظارة شمس مع شنطة من القماش، وقرطًا كبيرُا في اذنها. وعلقت نسرين طافش علي الصور كاتبة: "كن جميلا ترى الوجود جميلا".

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