رامي رضوان يثير التعاطف بحديثه عن حال الأسرة بعد مرض دلال عبد العزيز ووفاة سمير غانم

دلال عبد العزيز النجمة المصرية القديرة تصدر اسمها خلال الساعات الماضية للترند في بعض الدول العربية، بعد تداول أنباء جديدة عما تمر به خلال تواجدها بالمستشفى، وسؤالها الدائم عن حالة زوجها الراحل الفنان سمير غانم، حيث إنها لم تعلم بوفاته حتى الآن.

رامي رضوان يصف حالة أسرة سمير غانم ودلال عبد العزيز حاليًا

وتردد أن الفنانة دلال عبد العزيز مازالت تتساءل عن حالة الفنانة سمير غانم، إلا أن من حولها يؤكدون لها أنه يعاني من نفس الأعراض التي تعاني دوت الخليج منها، ولم يخبروها بنبأ وفاته حتى الآن، كما أكد بعض المقربين أن حالة الفنانة المصرية القديرة مازالت تمر ببعض الطفرات، فكلما تبدأ في التحسن تعود مجددًا وتتدهور.

الأوقات الصعبة التي مرت بها الأسرة خلال الأشهر القليلة الماضية جعلت الإعلامي رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم، يستعين بأغنية لثلاثي أضواء المسرح من أجل التعبير عن الفترة التي يمرون بها، وهي أغنية "لو كانوا سألونا".

النجوم يتفاعلون مع تدوينة رامي رضوان

ونشر رامي رضوان عبر حسابه على انستجرام، تدوينة كتب فيها: "أبلغ وصف لهذه الأيام وما نمر به، غنوة الثلاثي (واطلع من نقرة لدحديرة ومن فخ لفخ، والدنيا تشيلني وتهبدني طاخ طوخ طيخ طاخ، طاخ طوخ طيخ طاخ، يا رب عدي الأيام دي سريعا على خير يارب، الحمد لله".

وتفاعل عدد كبير من النجوم مع تدوينة رامي رضوان التي ألمحت إلى الأيام الصعبة التي تمر بها أسرة الراحل سمير غانم، بعد وفاة الفنان القدير، والمعاناة كذلك مع مرض الفنانة دلال عبد العزيز التي مازالت تعاني من آثار الإصابة بفيروس كورونا، ومن بين هؤلاء النجوم أحمد زاهر وريهام أيمن وغيرهم.

دنيا سمير غانم ورسالة جديدة لوالدتها دلال عبد العزيز

الجدير بالذكر أن الفنانة دنيا سمير غانم وجهت رسالة جديدة مؤخرًا إلى والدتها الفنانة دلال عبد العزيز، وتمنت لها الشفاء العاجل وحاولت مواساتها في رسالتها إليها على حسابها بانستجرام، ولاقت رسالة دنيا سمير غانم تفاعلاً كبيراً من الجمهور بسبب تأثرها الواضح في رسالتها لوالدتها وحزنها، وقالت دنيا سمير غانم في تعليقها على صورة والدتها: "بحبك اوي يا مامي ربنا يشفيكي ويعافيكي ويهون عليكي".

وجاءت رسالة الفنانة دنيا سمير غانم إلى والدتها بعد انتشار عدة أخبار وقصص عن تكرار سؤال الفنانة دلال عبد العزيز عن زوجها الفنان الراحل سمير غانم، وعبرت عن حزنها عليه بسبب مرضه، حيث أن آخر معلوماتها عنه بأنه مريضاً بفيروس كورونا ومتواجدا في المستشفى

وكان الإعلامي المصري محمد علي خير قد كشف تطورات جديدة في حالة دلال عبد العزيز الصحية مؤخراً وقال في برنامجه "المصري أفندي" الذي يعرض عبر شاشة القاهرة والناس، أن الفنانة القديرة مازالت في غرفة العناية المركزة، كما أكد أن أسرة دلال عبد العزيز تمنع عنها المشاهدات المباشرة في التلفزيون وتكتفي بعرض بعض الأعمال المسجلة عن طريق المنصات الإلكترونية، حتى لا تصدم بخبر وفاة سمير غانم، كما أنها لا تستطيع الحركة تمامًا ولا تغادر فراشها، ومازالت موضوعة على جهاز الأكسجين.