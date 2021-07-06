شريهان تسرق القلوب بصور جديدة من مسرحيتها الجديدة "كوكو شانيل"

شريهان سرقت القلوب في احدث صور جديدة اطلت بها من مسرحيتها المرتقبة "كوكو شانيل"، فزادت من جرعة تشويق الجمهور على موعد عرض المسرحية المقرر في 20 يوليو بعدما ظهرت بلوحات راقصة مذهلة نشرها الحساب الرسمي لمنصة شاهد، فتابعوا معنا التفاصيل.

شريهان تسرق القلوب بصور جديدة من مسرحيتها الجديدة

النجمة المصرية شريهان تصدرت اهتمام الجمهور مجدداً بعد الكشف عن صور جديدة لها نشرها الحساب الرسمي لمنصة شاهد صورا من مسرحية "كوكو شانيل" والتي تعود بها شريهان الى التمثيل بعد غياب متواصل لحوالي 19 عاماً عن الأعمال الفنية.

وبدت شريهان في اللقطة الأولى وهي ترتدي جمبسوت أسود مرصعا بالزخارف والنقوشات المعدنية، بينما اعتمدت لشعرها تسريحة كلاسيكية بأسلوب الريترو وبدت ملامحها جذابة مع المكياج الهادئ، فيما كانت تتحلق حولها مجموعة من الراقصين.

وفي الإطلالة الثانية لها ظهرت شريهان بنفس الملابس لكنها تنظر الى الأعلى في إشارة نحو طموحها الكبير، بينما علق الحساب الرسمي على الصور : "النجمة شريهان بإطلالتها الساحرة تعود من جديد على خشبة المسرح”.

وكان الحساب الرسمي لمنصة شاهد على انستجرام حدد موعد عرض مسرحية "كوكو شانيل" في 20 يوليو الحالي.

شريهان تشوق الجمهور لمسرحيتها الجديدة

شريهان كانت قد شوقت الجمهور في الفترة الماضية بنشر لقطات وصور من مسرحية "كوكو شانيل"، وكذلك عرض برومو المسرحية المنتظرة، وخطفت الأنظار بأدائها الملفت في المسرحية والاستعراضات، كما ظهرت في بعض المشاهد وهي تقف في قفص الاتهام وتدافع عن نفسها في أحد القضايا التي تورطت فيها الشخصية التي تجسدها وهي "كوكو شانيل"، ولاقى البرومو الترويجي للمسرحية المنتظرة تفاعلا كبيرا من قبل محبي النجمة المصرية الذين عبروا عن مدى إعجابهم بالبرومو وتشوقهم لمتابعة المسرحية فور عرضها.

وظهرت شريهان في البرومو الثاني لمسرحية "كوكو شانيل" وهي تغني أغنية عن الأمل، وتسرد في لقطات خاطفة قصة صعود طفلة فقيرة كانت تنظف الأرضيات لتصبح فيما بعد واحدة من أهم النساء اللاتي وضعن بصمتهن المميزة في عالم الأزياء، وذلك في إطار استعراضي وأداء مبهر من النجمة المصرية الشهيرة.

عودة شريهان إلى أعمالها الفنية بعد غياب

عودة شريهان إلى المسرح وإلى الأعمال الاستعراضية والتمثيلية ينتظرها الجمهور بشوق كبير بعد تأجيل العرض المسرحي لسنوات منذ إعلان عودتها بعد غياب ما يقارب 17 عاما عن الأضواء، وعادت شريهان مؤخراً في موسم رمضان الماضي من خلال حملة إعلانية قدمت بها لوحات استعراضية ولاقت صدى كبيرا لدى جمهورها، وهو ما مهد لعودتها مجدداً من خلال عرض مسرحيتها على تطبيق شاهد VIP.

صور شريهان المرفقة من حسابها على انستغرام وبرومو مسرحيتها ومن حساب شاهد على انستغرام.