رحيل ريتشارد دونر مخرج أول أفلام «سوبرمان»

كاليفورنياــ العمانية: توفي المخرج ريتشارد دونر صاحب الكثير من الأعمال الناجحة بينها أول أفلام (سوبرمان)، عن عمر 91 عاما، على ما أفادت معلومات صحافية أميركية. وقد وُلد دونر في برونكس وترعرع في مدينة نيويورك قبل انضمامه إلى جامعة نيويورك، وخدم أيضا في الجيش الأميركي، وفقا لصحيفة “هوليوود ريبورتر”. ونقلت “هوليوود ريبورتر” تأكيد مساعد ريتشارد دونر خبر وفاته، فيما أوضحت (ديدلاين) أن زوجة المخرج لورن شولر دونر لم تحدد سبب الوفاة.

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