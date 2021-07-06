شاهد.. ناهد السباعي تحيي ذكرى وفاة رجاء الجداوي

نعت الفنانة ناهد السباعي الفنانة رجاء الجداوي في ذكرى رحيلها ، عبر حسابها الشخصي على “إنستجرام”. ونشرت ناهد السباعي صورة تجمعها مع رجاء الجداوي ودلال عبد العزيز، وعلقت قائلة: “أجمل صحاب في الدنيا الله يرحمكم ويغفر لكم و يا رب يشفيكي ويعافيكي يا استاذة دلال وترجعيلنا بألف سلامة #رجاء_الجداوي #محمود_عبد_العزيز #مدحت_السباعي #دلال_عبد_العزيز”. وحلت أمس، الاثنين الموافق 5 يوليو، الذكرى الأولى لوفاة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، والتي رحلت عن عالمنا متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

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