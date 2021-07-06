فيديو منة عرفة تضع عريسها تحت الاختبار.. ما أكثر شيء يحبه فيها؟

منة عرفة الفنانة المصرية الشابة حرصت على إجراء اختبار مرح لزوجها الفنان محمود المهدي، من أجل التأكيد على أنه يعرفها جيدًا ويعلم ما الذي تحبه أو تكرهه.

منة عرفة تختبر زوجها محمود المهدي

منة عرفة نشرت عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تجلس بجانب محمود المهدي في سيارتهما، وتجري اختبارًا له حول أبرز المعلومات التي يعرفها عنها، مثل لونها المفضل أو الأشياء التي تخاف عليها.

وأكد محمود المهدي أن اللون المفضل لزوجته الفنانة الشابة هو الأسود، كما أن أكثر شخص تخاف عليه هو ووالدتها، أما أكثر شيء يتسبب في مضايقتها، عندما يغير من حولها من أماكن أشيائها الخاصة، أو يتسبب في إتلاف ممتلكاتها.

ما أكثر شيء يحبه محمود المهدي في منة عرفة؟

بينما أجرى محمود المهدي نفس الاختبار على زوجته، ليتأكد من أنها تفهمه وتعلم عنه كل شيء، حيث أكدت منة عرفة أن أكثر شيء يضايق زوجها هو قلة التقدير من الأشخاص، بينما أكثر لون يحبه هو الأسود، وأن أكثر شيء يحبه فيها هو أن روحها مرحة وتحرص على المزاح طوال الوقت.

ونجح الثنائي في الإجابة عن كل شيء يخص الآخر، وأدق تفاصيلهما، ولاقى الفيديو ردود أفعال جيدة من قبل متابعي الثنائي الذين حرصوا كذلك على تهنئتهما رغم مرور أيام على عقد قرانهما.

منة عرفة تحتفل بعقد قرانها

الجدير بالذكر أن منة عرفة احتفلت بعقد قرانها مؤخرًا، بشكل مفاجئ، حيث نشر خطيبها الفنان محمود المهدي عبر حسابه على انستجرام، صورة وأكد أنهما عقدا القران ومن المقرر إقامة حفل زفاف قريبًا.

محمود المهدي نشر حينها صورة عبر حسابه على انستجرام، ظهرت فيها يدين العروسين وهي مغطاة بالمنديل الأبيض، وأكد أن عقد القران تم بحضور أفراد الأسرة فقط، وعلق على الصورة بقوله: "الحمد لله تم كتب الكتاب اليوم بحضور أفراد العائلة فقط وهنعمل فرح إن شاء الله بعد فيلم 666".

ولم يتم الكشف حتى الآن عن موعد طرح فيلم "666" الذي تعرفت منة عرفة خلال تصويره، على خطيبها محمود المهدي واللذان أعلنا أن زفافهما سيكون بعد عرض الفيلم، والعمل من بطولة وفاء عامر ومنة عرفة وعايدة غنيم وسامي مغاوري وخدوجة صبري وماجد عبد العظيم، وهو من تأليف وإنتاج أحمد عاشور وإخراج وائل عبد القادر.