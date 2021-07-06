فيديو استقبال حاشد لـ دنيا بطمة من معجبيها وهكذا رقصت معهم

دنيا بطمة شاركت مؤخرا في افتتاح متجر تجميل لإحدى صديقاتها، ونشرت مجموعة مقاطع فيديو وصور أظهرت الاستقبال الحاشد لمعجبيها الذين أهدوها باقات الورود بينما رقصت معهم على وقع الأغاني التراثية المغربية، فيما كان لافتاً زيادة وزن دنيا بطمة بشكل واضح مع ملامحها المتغيّرة التي نفت قبل فترة بأن يكون سبب التغيير هذا يعود لعمليات تجميل، انما أرجعته لزيادة وزنها.

استقبال حاشد لدنيا بطمة وترقص مع معجبيها

الفنانة المغربية دنيا بطمة، زوجة المنتج البحريني محمد الترك، حرصت على توثيق العديد من اللحظات لها أثناء مشاركتها في افتتاح مركز للتجميل في الرباط، وحضرت الى المكان بفستان أسود ضيق وقصير أظهر منحنيات جسدها بشكل بارز خاصة بعد زيادة وزنها الواضحة.

وظهرت دنيا في احد الفيديوات التي نشرتها عبر حسابها على انستغرام وهي ترقص مع معجبيها الذين رحبوا بها على طريقتهم واهدوها باقات الورود، بينما تحلقت كاميرات الصحافة حول دنيا التي عبرت عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة بهذا الحدث الخاص بعالم التجميل في الرباط.

وتوقف الجمهور عند الملامح المتغيرة لدنيا بطمة في وجهها الى جانب زيادة الوزن في قوامها، بينما أوضحت قبل فترة بأن زيادة وزنها وانتفاخ وجهها، لا يعود للتجميل انما الى مكوثها في المنزل لفترة طويلة بسبب ازمة كورونا وعدم إتباعها حمية غذائية وانقطاعها عن ممارسة الرياضة أثناء حملها بطفلتها الثانية ليلى روز وبعد انجابها طفلتها.

دنيا بطمة تحولت في الفترة الأخيرة الى فاشينستا مع ابنتها غزل، حيث تستعرضان الأزياء على انستغرام من المتاجر التي تحولتا فيها الى وجه دعائي لها.

أحدث الأعمال الغنائية لدنيا بطمة

دنيا بطمة كانت قد اطلقت بمؤخرا فيديو كليب لأغنيتها "حب المصالح" والتي احتفلت بنجاحها وتحقيقها لمشاهدة عالية عبر قناتها على اليوتيوب.

الأغنية من كلمات عماد الأسعد، وألحان أسعد حسن، وتوزيع حمزة الغازي، ومن إخراج محمد الترك زوج الفنانة المغربية.

دنيا بطمة اوضحت ان اغنية "حب المصالح" تعبر عن أزمتها الأخيرة فيما يخص قضية "حمزة مون بيبي"، حيث ذكرت أنها لا تعتبرها أزمة ولكن درس لها خصوصا أن هناك من كان يتقرب منها فقط من أجل المصالح فكتبت: "بعد اللي مريت فيه بأزمتي ..يمكن أزمة لكن أنا اسميها درس في الحياة، علمني أني أكون جبل وما يهزني ريح وعلمني أن الصديق وقت الضيق مجرد كلام وبس، في ناس بتحبك من القلب، وناس تصاحبك فقط حب مصالح".

جميع الصور المرفقة لـ دنيا بطمة من حسابها الرسمي على انستغرام.