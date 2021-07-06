فارس كرم يستقبل طفلته الأولى "مريم".. بالصورة

فارس كرم، الفنان اللبناني، أعلن اليوم استقبال ابنته الأولى، بعد ما يقارب عام من زواجه، ورحب بابنته برسالة على حساباته بمواقع التواصل، وكشف عن إسمها ونشر صورة ليديها على مواقع التواصل.

فارس كرم يوجه أول رسالة لمولودته الجديدة

ونشر الفنان اللبناني فارس كرم صورة على حسابه بانستقرام ليد مولودته الأولى، وأعلن استقبال ابنته بعد ما يقارب عام من زواجه، واحتفل فارس كرم بهذه المناسبة الخاصة وعبر عن فرحته بقدوم ابنته والتي أطلق عليها إسم "مريم"، وقال فارس كرم في رسالته لابنته تعليقاً على الصورة بانستقرام:" صرت متلك بي يا بييّ.. مريم يا فرحتي"، واستقبل فارس كرم رسائل التهاني والمباركات من جمهوره وزملائه على مواقع التواصل.

فارس كرم يرزق بابنته الأولى "مريم"

ووجه عدد من النجوم رسائل تهنئة إلى فارس كرم بمناسبة قدوم مولودته الأولى "مريم"، ومنهم الفنانة يارا التي علقت له:" ألف مبرووووك تتربّي بعزّك ويخليلها ياكن ويعطيها إيام حلوة يارب"، وكذلك تلقى فارس كرم تهاني من مصطفى الأغا وكارلا حداد وريما نجيم وغيرهم، ونشر حساب شركة روتانا على تويتر تهنئة خاصة لفارس كرم وقالت:" ألف مبروووك المولودة الجديدة لفارس المسارح فارس كرم تتربى بعزّك والله يحفظها".

فارس كرم يحتفل بقدوم طفلته الأولى

وكان الفنان فارس كرم قد أعلن في شهر مارس الماضي، أنه سيصبح أبًا لأول مرة قريبًا جدًا، كما كشف عن جنس واسم طفله المنتظر وأكد أنها ستكون ابنة واختار لها اسم "مريم"، كذلك قال فارس كرم على أنه لن يتدخل في المستقبل في حياة ابنه أو ابنته، ولن يساعد في دخوله مجال الغناء مثله إلا إذا كان يمتلك موهبة خارقة، موضحًا أنه في بدايته كان يغني في الحفل مقابل أجر 20 دولار فقط، وعانى كي يصل للمكانة التي عليها الآن.

واحتفل فارس كرم بزفافه في شهر مايو العام الماضي، وأثار الجدل وقتها بسبب إخفائه هوية عروسه واحتفاله بعيداً عن الأضواء، ورفض فارس كرم الحديث عن هوية عروسه، وقال إنه فعل ذلك لرغبته في إبعاد زوجته وأسرته عن الأضواء وحياته الفنية تماماً، وذلك بعد عدة شائعات طاردته في السنوات الماضية حول زواجه، قبل أن يؤكدها أخيراً العام الماضي ويحتفل هذا العام بقدوم مولودته الأولى.