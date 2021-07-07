درة وهند صبري والنجوم يدعمون لاعبة التنس أنس جابر بعد إنجازها الفريد في بطولة "ويمبلدون"

أنس جابر، لاعبة التنس التونسية، تصدرت مواقع التواصل في الفترة الأخيرة بعد إنجازها الرياضي غير المسبوق في بطولة "ويمبلدون" للتنس، حيث أصبحت أول عربية تصعد لمرحلة ربع النهائي في بطولة ويمبلدون قبل أن تنتهي رحلتها في البطولة.

نجمات تونس يحتفلن بإنجاز نجمة التنس أنس جابر

واحتفل عدد من النجوم بانجاز نجمة التنس أنس جابر، وحرصوا على توجيه رسائل الدعم والتشجيع لها على مواقع التواصل، وكذلك الاحتفال بإنجازها غير المسبوق، وعلى رأسهم الفنانة درة التي نشرت صورة لأنس جابر على حسابها بفيسبوك وقالت:" فخورة ببنت بلادي المتألقة والفرحة تملأ قلبي بكل أمرأة ناجحة"، وكذلك نشرت الفنانة هند صبري عدة تغريدات داعمة لأنس جابر في مباراتها بربع النهائي.

هند صبري تدعم أنس جابر في بطولة "ويمبلدون"

ونشرت الفنانة هند صبري عدة فيديوهات أثناء مشاهدتها مباراة أنس جابر في دور ربع النهائي من البطولة، ووجهت لها رسالة بعد خسارتها في المبارة، وقالت إنها فخورة بها وبإنجازها بعدما جعلتها تحلم، وأضافت هند صبري في رسالتها:"أراكي العام المقبل في دور نصف النهائي"، ووجهت أيضاً الفنانة عائشة بن أحمد رسالة دعم لانس جابر ووجهت لها الشكر أيضاً على انستقرام بعد مشوارها القوي في البطولة.

ووجهت الفنانة فريال يوسف رسالة دعم أيضاً إلى أنس جابر على حسابها بانستقرام وقالت في رسالتها:" الأفضل لم يأت بعد يا صديقتي.. شكراً على هذه الرحلة الرائعة"، ونشرت أيضاً ريم سعيدي رسالة دعم واحتفال بأنس جابر وإنجازها الرياضي، وقالت في رسالتها على خاصية ستوري بانستقرام:"برافو أنس جابر.. دائماً فخورة بك"، ووصفتها بالملكة في رسالتها إليها.

إنجاز فريد لنجمة التنس التونسية أنس جابر

وحققت التونسية أنس جابر إنجاز غير مسبوق في بطولة "ويمبلدون" للتنس، وأصبحت أول عربية تصل لدور ربع النهائي في البطولة، لينضم إلى قائمة إنجازاتها مثل صعودها لمرحلة ربع النهائي في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس وحصولها على بطولة برمنجهام للتنس وغيرها من الإنجازات، ووجهت أنس جابر رسالة إلى الجمهور عقب مغادرتها البطولة وقالت بها:" أترك ويمبلدون ورأسي مرفوعة وأفتخر بنفسي حقًا.. شكر خاص لفريقي ولكل الأشخاص المعنيين ولكل المعجبين بي حول العالم! أحبكم يا رفاق".