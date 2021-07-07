شاهد.. محمود حميدة يقضي إجازته في سيوة

شارك الفنان محمود حميدة جمهوره ومتابعيه عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" مجموعة من الصور له خلال زيارته لسيوة. ظهر الفنان محمود حميدة وسط أهالي واحة سيوة، بالجلباب والشال إذ يقضي حاليا إجازة "استشفاء" بالمنطقة التي كشف من قبل عن سر حبه لها، وكتب: "بصحبة الشيخ عبد الرحمن جبريل، وأخيه الأستاذ بلال جبريل والأسرة".

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