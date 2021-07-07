الرئيس التنفيذي لهيئة التنشيط السياحي يجتمع بمنظمي الرحلات وممثلي الشركات السياحية في...

في إطار الجهود المبذولة من وزارة السياحة والآثار للعمل على تنشيط وزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر وجذب المزيد من السائحين، اجتمع الأستاذ أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بعدد من منظمي الرحلات وممثلي الشركات السياحية في السوق الأوكراني، لمناقشة سُبل وآليات الترويج للمقصد المصري بالسوق الأوكرانيا ودفع الحركة السياحية منه.

حضر الاجتماع الأستاذ ماجد أبو سديرة رئيس الإدارة المركزية للسياحة الخارجية، والأستاذ إسماعيل عامر مدير عام السياحة الخارجية، والأستاذ محمد مدحت مدير وحدة أوكرانيا بالهيئة.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة طرق تنفيذ آليات عمل حملات ترويجية مشتركة، وتنظيم عدة قوافل سياحية في الأشهر القادمة بعروض متطورة وجاذبة، مع تكثيف الأنشطة الترويجية المصاحبة لهذه القوافل لتعزيز الصورة الذهنية الايجابية عن مصر، بالاضافة إلى الاهتمام بالتسليط الاعلامي في الفترة الحالية على ما يتميز به المقصد السياحي المصري من منتجات سياحية متميزة ومتنوعة بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي تطبقها مصر، وطرح حوافز منافسة لجذب منظمي الرحلات للسوق الأوكراني للمقصد المصري بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية وبالتواصل مع الجهات المعنية في ظل ما تطرحه الدول المنافسة لمصر في ظل الظروف الراهنة.

وأكد الأستاذ أحمد يوسف على أن أوكرانيا تعتبر من الدول الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر، بالإضافة إلى كونها أولى الأسواق التي استأنفت رحلاتها وشهدت معدلات تدفق سياحي كبير بعد فتح حركة السياحة الدولية والطيران الخارجي لمصر منذ يوليو 2020 في أعقاب جائحة كورونا، مما يدل علي ثقتهم بالمقصد السياحي المصري.

كما أوضح الأستاذ ماجد أبو سديرة أنه تم تنظيم عدد من الرحلات التعريفية لعدد من المدونين والمؤثرين الأوكران الذين يتمتعون بعدد كبير من المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، والذين قاموا بزيارة عدد من المواقع الأثرية والتي تم توثيق زياراتهم على المنصات الالكترونية كأحد الأدوات الترويجية.

كما تم أيضا تنظيم رحلة تعريفية لوفد إعلامي من أوكرانيا لممثلي أكبر وأهم الصحف المتخصصة في السياحة والقنوات التلفزيونية والإعلامية، لنقل ما تطبقه مصر من إجراءات احترازية وضوابط سلامة صحية في المطارات والفنادق والمطاعم والأماكن السياحية والمواقع والمتاحف الأثرية المصرية بالإضافة إلى التعريف بمقومات مصر السياحية، باعتبار المقصد المصري مقصد مثالي ويقدم منتجات ومستويات خدمة سياحية عالية الجودة.

ومن جانبه أشار الأستاذ إسماعيل عامر إلى أن المقصد المصري يعد من المقاصد الرئيسية المفضلة لدى السائح الأوكراني نظراَ لثراء وتنوع الأنماط السياحية به، بما يلبي كافة احتياجات السائحين بشرائحهم وثقافاتهم المختلفة.

وخلال الاجتماع، أشاد ممثلوا الشركات بجهود الدولة المصرية لدعم القطاع السياحي في ظل أزمة كورونا والسعي لمضاعفة أعداد السائحين والترويج المستمر للمقصد السياحي المصري، مؤكدين على أن هذا الاجتماع ستظهر نتائجه قريبا في السوق الأوكراني.

وفي نهاية اللقاء أكد الرئيس التنفيذي للهيئة على أن استمرار بث رسائل طمأنة للسائحين بالخارج لما اتخذته الحكومة المصرية من إجراءات لضمان صحة وسلامة المواطنين والسائحين والعاملين بالقطاع السياحي؛ تأتي ضمن خطة وزارة السياحة والآثار للترويج للمقصد المصري.