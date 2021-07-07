"قلبه توقف لمدة 4 دقائق" .. تطورات مقلقة في حالة الفنان خالد سامي ونجله يطلب الدعاء

خالد سامي الفنان السعودي القدير تسبب في حالة قلق لدى عدد من متابعيه بعد أن كشف نجله تركي عن تطورات حالته الصحية والتي يبدو أنها باتت غير مستقرة خلال الفترة الأخيرة.

توقف قلب خالد سامي 4 دقائق

تركي نجل خالد سامي فاجئ الجمهور عبر حسابه على تويتر بتغريدة أكد فيها أن والده يمر بظروف صحية صعبة، وأن قلبه توقف لمدة 4 دقائق بالأمس، لكنه عاد للحياة بعد الإنعاش، فكتب: "لا حول ولا قوة إلّا بالله، قدر الله وما شاء فعل، قلب أبوي رجع وقف لمدة 4 دقائق ورجع بعد الإنعاش".

وتابع في تغريدته: "لكن الحالة مو مستقرة ابدًا، يارب لا تفجعنا بأبوي وقومه لنا بالسلامة، تكفون دعواتكم أن ربي يعديها على خير"، وتلقى نجل خالد سامي مساندة قطاع كبير من متابعيه الذين تمنوا الشفاء العاجل لوالده وألا يمر بأزمة مماثلة لما مر به.

رسالة نجل خالد سامي المؤثرة بسبب ظروف مرض والده

وعاد تركي خالد سامي ووجه الشكر لكل من تمنى السلامة لوالده، فكتب في تغريدة جديدة: "الله يجزاكم خير جميعًا ولا يوريكم مكروه بأحبابكم، يا صعب الشعور وما أتعبه وما أثقله لكن لا يزال عندي آمل أني برجع اشوف ابوي واكلمه لذلك بتمسك بكل شي عشان اقدر احافظ على نفسي، شكرًا لكم جميعًا واعتذر على عدم الرد عليكم، متواجد بالمستشفى أنتظر أبديت من الدكتور ويارب يكون خير".

من جانبها حرصت زوجة الفنان خالد سامي على التعبير عن مدى ألمها لما يمر به زوجها وأسرتها في الفترة الحالية، فكتبت تغريدة مقتضبة عبر حسابها على تويتر وقالت: "الغوث الغوث.. يا الله.. خالد سامي".

تفاصيل الحالة الصحية للفنان خالد سامي

وكان نجل خالد سامي قد صدم الجمهور في بداية شهر يونيو الماضي، بتطورات خطيرة في حالة والده الصحية، وقال في تغريدة له على تويتر، إن قلب والده توقف عن النبض فجأة وعاد للنبض بعد 5 محاولات للإنعاش، وأكد أن والده غائب عن الوعي، وأضاف وقتها: "اليوم كنت بفقد ابوي وربي لطف الحمد لله، وقف عنده القلب ورجع بعد خامس محاولة لإنعاشه وإنقاذ حياته والحمد لله رجع القلب ينبض، ولكن الآن والدي غايب عن الوعي بانتظار النتائج والله يعديها علينا على خير، مافي كلام يوصف مشاعري حاليًا لكن والدي بأمس الحاجة لدعواتكم".