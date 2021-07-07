ثقافية «الدولة» تستعرض مع وكيل الثقافة سياسات وتشريعات قطاع الفنون

مسقط ـ « »:

استضافت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الدولة امس سعادة السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة، وعددا من المسؤولين بالوزارة، وذلك لمناقشته حول عدد من الدراسات التي تعكف اللجنة على دراستها خلال دور الانعقاد الحالي. وبحثت اللجنة في بداية اجتماعها العاشر لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السابعة برئاسة المكرمة الدكتورة عائشة بنت حمد الدرمكية، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة، مع وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة عددا من المحاور الهامة المتعلقة بدراسة الفنون ودورها في دعم الاقتصاد الوطني منها : السياسات والتشريعات المتعلقة بقطاع الفنون، وآليات استثمارها في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الإيرادات العامة للدولة، وتوجهات الجهات المعنية للمواءمة بين أهداف رؤية عمان 2040م، وبين متطلبات تطوير قطاع الفنون، والتسهيلات المقدمة من قبل الحكومة لدعم القطاع، ومدى التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بمجال الفنون، والاستراتيجيات والخطط المستقبلية في استثمار الفنون ، إضافة إلى التحديات والمعوقات التي تحد من الدور الفاعل للفنون وآليات التغلب عليها. واستعرضت اللجنة مع وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة محاور دراستها حول (ممكنات تعزيز السياحة الداخلية في السلطنة) ومنها: واقع السياحة الداخلية في السلطنة في الوقت الحالي وموائمة البنية الأساسية، والفرص غير المستغلة للأماكن السياحية، ودور وكفاية السياسات والتشريعات المؤسسية في تحقيق النهوض بالقطاع، ومدى استثمار مقومات وأحداث التاريخ العماني وآدابه في تقديم منتج سياحي وانتاج مشاريع ثقافية ذات صبغة سياحية تسهم في رفع نمو مساهمة السياحة الداخلية في الناتج المحلي. كما تطرقت اللجنة خلال الاستضافة بالنقاش إلى محاور دراستها لموضوع (وسائل التواصل الاجتماعي ودورها في تعزيز الهوية الوطنية ورفد الاقتصاد) ومنها :آليات تعزيز الهُوية الوطنية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وطرق دعم المحتوى الثقافي العماني الرقمي في وسائل التواصل الاجتماعي، والقوانين والتشريعات المنظمة للإعلام الإلكتروني، وآلية تنفيذها قانونيا وتجاريا علاوة على استعراض رؤية الوزارة في تعزيز المحتوى الإلكتروني التنافسي القائم على الابتكار، والوظائف الإبداعية، وتعزيز المردود الاقتصادي للدولة. ضم وفد وزارة الثقافة والرياضة والشباب كلا من: خالد بن علي البوسعيدي مدير مكتب وكيل الوزارة، وابراهيم بن سيف بني عرابة من دائرة الهوية الثقافية بالوزارة. وفي ختام اجتماعها اطلعت اللجنة على ما استجد من موضوعات على جدول أعمالها، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.