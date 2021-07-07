فيديو رحمة رياض تكشف سر إخفاء نبأ ارتباطها بألكسندر علوم لفترة

رحمة رياض النجمة العراقية حلت ضيفة على برنامج "الساعة 25" على قناة العراقية والذي يقدمه حيدر الطائي، وتحدثت رحمة عن سر إخفاء علاقتها بخطيبها الفنان ألكسندر علوم لفترة قبل إعلان نبأ خطبتهما.

رحمة رياض تكشف سر إخفاء خبر ارتباطها لفترة

رحمة رياض أكدت أنها حرصت على إخفاء علاقتها بخطيبها ألكسندر علوم في البداية، كونها لا تحب أن تكشف تفاصيل حياتها الخاصة في وسائل الإعلام باستمرار، وتحب أن تشارك الجميع بالأخبار الخاصة بفنها فقط، موضحة أنها قررت الكشف عن ارتباطها رسميًا عندما انتشر الخبر من قبل أحد الإعلاميين، مشددة على أنه لم يكن من المخطط أن يقومان بالإعلان في هذا الوقت وبهذه الطريقة.

رحمة رياض والسوشيال ميديا

ولفتت النجمة العراقية إلى أن العلاقة بينها وبين خطيبها بدأت بارتباط روحي وليس عاطفي كالمعتاد بين أي ثنائي، موضحة أن قرار عدم تسليط الأضواء على علاقتهما كونهما لا يحبان أن تصبح حياتهما الخاصة محط أنظار الجميع، مشيرة إلى أنها ليست من النوع الذي يقوم بنشر أي تفاصيل بينها وبين حبيبها على مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى إذا حدث ذلك سيكون عن طريق الصدفة.

وأكدت رحمة رياض على أنها وخطيبها لا يحبان أن يصفهما الجمهور بأنهما الثنائي دائم الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنها عندما تريد مشاركة الجمهور بشيء على السوشيال ميديا يكون شيئًا خاصًا بعمل جديد لها أو حضورها مهرجان فني أو حفل زفاف.

رحمة رياض تتحدث عن زفافها

الجدير بالذكر أن رحمة رياض كشفت في تصريحات سابقة لبرنامج "صباح الخير يا عرب" عن بداية قصة حبها مع النجم العراقي ألكسندر علوم، حيث أوضحت أن علاقتهما بدأت منذ أكثر من 3 سنوات، عن طريق الصدفة، كما كشفت الفنانة عن بعض المعلومات عن موعد ومكان حفل زفافها وأكدت أنه سيكون خلال الأشهر القادمة، وأشارت على حرصها على إقامته في مكان يسمح باستقبال جميع زملائها فقالت رحمة رياض: "لم نحدد بشكل حاسم موعد حفل زفافنا، لكن قد يكون خلال الأشهر القادمة، وفيما يخص المكان الذي سوف يقام به حفل الزفاف فسنختار دولة يستطيع من خلالها جميع الضيوف أن يحضروا إليها، كما أن مصمم فستان زفافي سيكون زهير مراد".

