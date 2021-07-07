حمادة هلال يحيي ذكرى رحيل والدته بفيديو مؤثر لها من المستشفى:"سنة من عمري راحت"

حمادة هلال، الفنان المصري، أحيا اليوم ذكرى وفاة والدته الأولى بطريقة مؤثرة، ونشر فيديو لها وهي على سرير المستشفى في أيامها الأخيرة قبل وفاتها، ووجه لها رسالة مؤثرة على حساباته بمواقع التواصل.

حمادة هلال ينشر آخر فيديو لوالدته الراحلة

ونشر الفنان حمادة هلال فيديو لوالدته الراحلة وهي على سرير المستشفى، واسترجع ذكريات أيامها الأخيرة قبل وفاتها وقت معاناتها مع المرض، وذلك في الذكرى الأولى لوفاتها، وظهرت والدة حمادة هلال وهي تتجاوب معه في الفيديو الذي نشره ويوجهان حديثهما للجمهور، وعلق حمادة هلال على الفيديو برسالة مؤثرة قال بها:" سنة من عمرى راحت وانتى مش معايا يا امي والحمدلله راضى ‏الله يرحمك ويرحم كل اللى معاكى الطيبين ‏اللي سبقونا الله يرحمنا جميعآ ‏ويجمعنا فى الجنه مع الانبياء والشهداء والطيبين أسألكم الدعاء".

حمادة هلال يحيي ذكرى وفاة والدته

وتفاعل مع الفيديو الذي نشره حمادة هلال مع والدته عدد كبير من الجمهوروزملائه الفنانين، وذلك بسبب طريقته المؤثرة في رثاء والدته وتذكرها، وعلقت له الفنانة بشرى قائلة:"تعيش وتفتكر"، وكذلك الفنانة لقاء سويدان التي علقت له:"ربنا يرجمها ويسكنها الجنة"، بالإضافة إلى عدد آخر من الفنانين مثل سامو زين وتامر شلتوت وغيرهم والذين وجهوا عبارات ورسائل المواساة إلى حمادة هلال في ذكرى وفاة والدته.

حمادة هلال يتذكر والدته الراحلة برسالة مؤثرة

وتذكر الفنان حمادة هلال والدته الراحلة في الفترة الأخيرة، ونشر عدة صور معها على حساباته بمواقع التواصل، ووجه لها عدة رسائل، وآخرها رسالة علق بها على صورة له معها وقال:" اجمل حكاية فى العمر كله.. امى الله يرحمها".

وكان حمادة هلال قد ودع والدته الراحلة الصيف الماضي قبل أن يفقد عمته اليوم، ويحرص على نشر رسائل لوالدته الراحلة على حساباته بمواقع التواصل بعدما ودعها وقتها قائلاً: "كنتي راضية طول الوقت وحامدة ربنا وعلى قد صبرك وتعبك في تربيتنا أنا واخواتي على قد ما كنتي بتصبري وتتفائلي بالخير وربنا بيكرمك ودايما تفرحي اللي حواليكي وكنتي طول عمرك طفلة.. يا رب أمي كانت مؤمنة بيك كامل الإيمان وبأن محمد عبدك ورسولك.. أسالك يا الله أن ترزقها صحبته في الفردوس الأعلى يا رب العالمين.. أسألكم الدعاء والفاتحة".