"يوم ميلادي" تجمع طلال سلامة وجنات.. تعرفوا على تفاصيل أول دويتو في مشوار المطربة المغربية

جنات النجمة المغربية كشفت عن أحدث أعمالها الغنائية المنتظرة في الفترة المقبلة خلال مداخلة لبرنامج "ET بالعربي"، حيث إنها من المقرر أن تتعاون من النجم السعودي الكبير طلال سلامة.

تفاصيل دويتو طلال سلامة وجنات

جنات كشفت تفاصيل تعاونها مع النجم طلال سلامة، حيث من المقرر أن تقدم أول دويتو في مشوارها، معه، وأكدت أنه تم اختيار اسم الأغنية وهو "يوم ميلادي"، والعمل من توزيع وسام عبد المنعم ومهندس الصوت فادي تمساح.

جنات أشادت بتعاونها مع طلال سلامة وأوضحت أن فكرة الدويتو بدأت من عنده، حيث كان يقوم بعض الأغنية عليها بصوته، ونالت إعجابها كثيرًا وعندما اقترح عليها أن يقومان بغنائها سويًا وافقت على الفور، مؤكدة أنها كانت تخشى في السابق تقديم الدويتوهات الغنائية مع أي مطرب.

أول دويتو غنائي في مشوار المطربة جنات

ولفتت الفنانة المغربية إلى أن الجمهور سوف يشعر بانسجام بين صوتها وصوت الفنان السعودي الشهير في الأغنية المنتظرة، مشيرة إلى الأغنية ستكون رومانسية وذات إيقاع سريع، ويعتبر ذلك النوع من الأغاني السريعة، هو الثاني لجنات بعد أغنية "أنا دنيته"، بينما هو الأول في مشوار طلال سلامة.

الجدير بالذكر أن المطربة جنات كانت قد تصدرت اهتمامات الجمهور مؤخرًا بعد أن شاركت الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو ظهرت فيه مع ابنتها الصغيرة أثناء سيرهما على حافة حوض السباحة بمنزلها، وظهرت وهي تسقط بشكل مفاجئ داخل المسبح.

أحدث ظهور لجنات

جنات نشرت الفيديو الذي التقطه زوجها لها، عبر حسابها على انستجرام، وأرفقته بتعليق طريف وقالت فيه" ما يقع إلا الشاطر"، ونال الفيديو تفاعل قطاع كبير من الجمهور الذين أشادوا بطرافة جنات وتعليقها على الموقف المفاجئ الذي تعرضت له.

وكانت جنات قد طرحت في شهر أغسطس من العام الماضي ألبوم بعنوان "أنا في انتظارك" بعد غياب سنوات عن الغناء، ومن ضمن الأغاني التي طرحتها "أنا استعجلت، اللي تشوفه، فهمت قصدك. ثباتي الانفعالي، برد الوحدة، رايقة، دموع وبكيت، أحلى من الأحلام، أوعى الظالم، أنا في انتظارك".

