سيرين عبد النور بمظهر لافت على بوستر مسلسل "دور العمر" وتكشف أخيرا عن موعد عرضه

سيرين عبد النور كشفت أخيراً عن البوستر الرسمي الأول لها لمسلسلها "دور العمر" مع الفنان عادل كرم، معلنة ايضا عن موعد عرضه النهائي ما زاد من جرعة تشويق الجمهور لمشاهدته، وأطلت سيرين في البوستر بـ نيو لوك جريء ومختلف، فتابعوا معنا تفاصيل مسلسلها الجديد "دور العمر".

سيرين عبد النور تكشف بوستر مسلسل "دور العمر" وتشوق الجمهور

النجمة اللبنانية سيرين عبد النور شاركت جمهورها على انستغرام بأول بوستر رسمي لمسلسلها الجديد "دور العمر" حيث بدت بـ نيو لوك جريء معتمدة الشعر الأشقر الذهبي الناعم والمالس مع المكياج الناعم، كما ارتدت فستانا جريئا باللون الأحمر وعاري الأكتاف، وكان لافتا حملها بيدها قناع أبيض في دلالة على ملامح دورها في العمل حيث ستتخفى وراء شخصيات متعددة للوصول الى مآربها.

سيرين عبد النور ستلعب شخصية إمرأة تدعى "شمس" ولديها نقمة على الرجل وستتقمص أكثر من شخصية لها بعدما كانت قد نشرت سابقا العديد من صور كواليس العمل، بينها اطلالتها بالشعر القصير الأشقر، والشعر المستعار الأسود مع الغرة.

وأرفقت الفنانة اللبنانية بوستر مسلسلها بتدوينة كشفت فيها عن موعد عرضه في 15 يوليو/ تموز الجاري حيث علقت قائلة :" دور_العمر مسلسل لبناني يعرض في ١٥ هذا الشهر على شاهد".

تفاصيل مسلسل "دور العمر" لسيرين عبد النور

مسلسل "دور العمر" يعتبر التعاون الأول لسيرين عبد النور وعادل كرم مع المخرج سعيد الماروق، كما يعد ثاني تجارب سيرين عبد النور عبر شاشة شاهد بعد تجربتها الأولى بمسلسل "الديفا".

يشارك في بطولة العمل الى جانب سيرين عبد النور، عادل كرم، وطلال الجردي، وغبريال يمين، وسعيد سرحان، ونوال كامل، ويارا فارس، وجان دكاش وغيرهم، وسيتم عرضه على 10 حلقات متتالية، وهو من تأليف ناصر فقيه واخراج سعيد الماروق.

يتمحور العمل في إطار الأكشن والتشويق، ويلقي الضوء على الحالة النفسية التي يعيشها بعضهم وإنعكاساتها على المحيطين به، وتم تصويره في بيروت وهو أول تعاون بين شركة roof top production التي يديرها طارق كرم وتطبيق "شاهد".