نانسي عجرم توجه رسالة لجمهورها السعودي قبل حفلها بالرياض:"رح تكون ليلة من العمر"

نانسي عجرم شوقت جمهورها السعودي للقائها بهم المرتقب هذا الأسبوع، ونشرت صورة بوستر حفلها في الرياض مع عاصي الحلاني ووجهت رسالة إلى جمهورها السعودي في الرياض قبل الحفل.

نانسي عجرم تشوق الجمهور لحفلها بالرياض

ويبدو أن الفنانة نانسي عجرم سعيدة بعودة حفلاتها الجماهيرية في الفترة الأخيرة، وعودتها للحفلات في السعودية، والتي تبدأها بحفل في الرياض الجمعة المقبل، وشوقت نانسي عجرم الجمهور السعودي للحفل، ونشرت صورة بوستر الحفل الذي يجمعها بالفنان عاصي الحلاني، ووجهت رسالة إلى الجمهور وقالت:" سعيدة كتير بلقاء الشعب السعودي من جديد بسهرة بتجمعني بالصديق عاصي الحلاني رح تكون ليلة من العمر".

حفل جديد لنانسي عجرم في جدة بعد الرياض

وتحيي الفنانة نانسي عجرم حفلها الجديد في الرياض مع الفنان عاصي الحلاني، في مساء يوم الجمعة المقبل، في فندق فورسيزون بالرياض، والحفل من تنظيم شركة روتانا وبرعاية الهيئة العامة للترفيه، وتفتتح نانسي عجرم بالحفل موسم حفلاتها في الصيف بالسعودية، إذ تستعد لإحياء حفل آخر في الفترة المقبلة في جدة، بحسب ما أعلنت شركة "بنش مارك"، عن تعاقدها مع نانسي عجرم وعدد من النجوم لإحياء حفلات غنائية في صيف جدة.

نشاط فني لنانسي عجرم في موسم الصيف

وتعيش الفنانة نانسي عجرم حالة نشاط فني الفترة الحالية، إذ طرحت مؤخراً أغنيتها الجديدة "بدي حدا حبو" واستطاعت تصدر الترند بأغنيتها بعد ساعات قليلة على إطلاقها حيث تجاوز عدد مشاهدي الأغنية عبر حسابها على اليوتيوب حوالي نصف مليون مشاهدة في الساعات الأولى، قبل أن تتوالى المشاهدات على كليب الأغنية بيوتيوب، وذلك بعد طرح نانسي عدة أغاني من ألبومها منذ بداية العام مثل أغنية "مشكلتك الوحيدي" و"حبك بيقوي" و"جاية معاك" وغيرها.

وعلى مستوى الحفلات، كانت نانسي عجرم قد خطفت الأنظار بعدة حفلات جماهيرية لها في مصر مؤخراً، وآخرها خحفل غنائي أحيته في فندق الماسة - مدينة نصر في مصر قبل يومين، وجاءت إطلالة نانسي عجرم على المسرح وأمام حشد كبير من جمهورها بفستان حمل توقيع المصمم اللبناني حسين بظاظا، وأدت نانسي مجموعة من اجمل أغنياتها ونشر بعض الصور على حساباتها على السوشيال ميديا وعلقت :"الليلة الماضية كانت ليلة مميزة أحب القاهرة".