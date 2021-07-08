مسؤول طبي يوضح التفسير العلمي لحالة دلال عبد العزيز وسبب بقائها الطويل بالمسشفى.. بالفيديو

دلال عبد العزيز أثارت القلق والغموض حول حالتها الصحية في الفترة الحالية، بسبب عدم الكشف عن التفاصيل الدقيقة لحالتها، وسبب تواجدها لفترة طويلة بالمستشفى رغم تعافيها من فيروس كورونا.

طبيب يكشف تفاصيل جديدة عن حالة دلال عبد العزيز

وتحدث الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئاسة لشئون الصحة والوقاية، عن تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، خلال تصريحات له مع برنامج "حضرة المواطن"، وقال إنها مثل الحالات النادرة التي تعاني بعد الإصابة بفيروس كورونا، وتسمى هذه الحالة بـ"بوست كوفيد سيندروم"، والتي تشمل المجموعة من الأمراض العرضية أو تداعيات ما بعد الإصابة بفيروس كورونا، ورصدت حتى الآن 43 عرض ومرض من الممكن أن يحدث بعد الإصابة بكورونا.

التفسير الطبي لحالة دلال عبد العزيز الصحية

وقال تاج الدين في تصريحاته إن بعض الحالات تستمر لديهم عدة أمراض ومشكلات بعد الإصابة بفيروس كورونا مثل صعوبة التنفس وآلام في الجسم وصعوبة في الحركة وغيرها، وأشار إلى وجود تليفات بالرئة واحتقانات في مثل هذه الحالات، وبعضها تستغرق وقت طويل للتعافي منها ولكن الأغلب يتعافى تماماً منها، وكشف أن ذلك يحدث بسبب المعركة بين مناعة الجسم وبين المواد الكيمائية التي تنتج عن الالتهاب والتي تؤدي إلى التليف بالرئة.

واختتم تاج الدين تصريحاته إن الغالبية العظمى من الحالات تتعافى وترجع الرئة إلى الحالة الطبيعية، ولكن هناك حالات قليلة تحتاح إلى وقت طويل جداً للتعافي ويحتاح المريض إلى جرعات بتركيز عالي من الأكسجين، وأشار تاج الدين إلى ان حالة الإعلامي وائل الإبراشي ينطبق عليها نفس الأمر، بعد أن قضى فترة طويلة بالمستشفى ومازال يتلقى العلاج في المنزل بعد إصابته بتليف في الرئة وبتداعيات فيروس كورونا.

دلال عبد العزيز تثير قلق الجمهور

وجاءت تصريحات مستشار الرئاسة لشئون الصحة، في الوقت الذي يسود به القلق على حالة الفنانة دلال عبد العزيز، ووسط دعوات من بناتها وأسرتها وزملائها لها على مواقع التواصل، خاصة إنها ما زالت لا تعرف بوفاة زوجها الفنان سمير غانم منذ ما يقارب شهرين، وتتواجد دلال عبد العزيز في المستشفى منذ أشهر بسبب مضاعفات فيروس كورونا، واحتياجها إلى العناية الصحية وجرعات الأكسجين وذلك بعد فترة من تعافيها من فيروس كورونا.