شاهد.. عبير صبري في أحدث ظهور على إنستجرام

شاركت الفنانة عبير صبري، صورة جديدة لها، في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بإطلالة صيفية.

وظهرت بلوك صيفي، بفستان اسود عاري الكتفين، وتسريحة شعرها المسترسل للخلف، ولمسات إكسسوارات لتدعم طلتها من الناحية الجمالية، وكانت تتناول البطيخ، وعلقت على الصورة قائلة: “ما شاء الله”.

وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها عبر السوشيال ميديا، وكانت أبرز تعليقاتهم كالاتي: منورة - بنحبك اوي - جمالك يجنن.