معرض القاهرة الدولي للكتاب في اسبوعه لأول: ٥٣٤ ألف زائر و126...

هيئة الكتاب تتصدر المبيعات بـ ٤٠ ألف نسخة تليها قصور الثقافة بــ ١٨ ألف نسخة والف ليلة وليلة الاكثر مبيعا بجناح دار الكتب والوثائق

انقضى الاسبوع الاول من عمر الدورة 52 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب والتى تحمل شعار "في القراءة حياة" وتقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ويرافقهما الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب خلال احتفالات مصر بثور 30 يونيو ليكون هذا اليوم عيدا للقراءة في دورة استثنائية بسبب جائحة كورنا حيث تعاون في نجاحها العديد من الشركاء وفي هذا التقرير نرصد أهم الارقام التى حققها المعرض ومنصته الرقمية وقطاعات وزارة الثقافة

اولا: مبادرة ثقافتك كتابك

أزاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الستار عن مبادرة ثقافتك كتابك في افتتاح المعرض إيذانا بانطلاقها تشجيعا للاطلاع واقتناء الكتب بأسعار تبدأ من 1 جنيه وحتى 20 جنيه بما يساهم في تحقيق احد محاور استراتيجية وزارة الثقافة لبناء الانساء وتنمية الوعى والمعرفة حيث بلغ عدد النسخ المباعة في المبادرة خلال الاسبوع الاول للمعرض ٣١ ألف نسخة.

ثانيا: الهيئة المصرية العامة للكتاب

بلغ اجمالي عدد النسخ المباعة من اصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج ٤٠ ألف نسخة وضمت قائمة العناوين الاعلى مبيعا وإقبالا من الزوار كتب " شخصية مصر 4 أجزاء، الطاعون، اوقات عصيبة، الاخوة الاعداء، المسيح يصلب من جديد، عالم تسكنه الحيوانات، صحراء التتار، كتاب الزنوج،فلاسفة الاندلس،فئران ورجال ورسالة الغفران .

ثالثا:المنصة الرقمية

اطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 52 منصة رقمية تتيح بث برنامج النشاط الثقافي والفني المصاحب الى جانب اتاحة حجز تذاكر الدخول وعمل الجولات الافتراضية بتقنية 3D والاطلاع على خريطة المعرض وشراء الكتب حيث شهدت 126 مليون زيارة من مختلف دول العالم إلى جانب 81 ألف جولة افتراضية بتقنية الابعاد الثلاثية إضافة إلى 47 الف مشاهدة لكتب هيئة الكتاب ودور النشر المشاركة في المعرض.

رابعا: الهيئة العامة لقصور الثقافة

بلغت مبيعات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة ١٨ ألف نسخة حيث شهد الجناح إقبالا كبير من الزوار على سلاسل الزخائر، ذاكرة الكتابة، الهوية، أفاق عالمية، المسرح العالمي، الفلسفة وإصدارات النشر الاقليمي وقطر الندي وكانت اعلى الكتب مبيعا في جناح الهيئة خلال تلك الفترة بلاغات النساء، المعارف، نهج البلاغة، تهاتف التهافت، تهافت الفلاسفة، ديوان الرُمة، مختار الصحاح، تدهور الحضارة الغربية، مجموعة سندباديات، مصر الحضارة، الثورة العرابية، ثلاثية عبد الرحمن الرافعى تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم فى مصر من فجر التاريخ حتى الفتح العربي وتاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم فى مصر "جزئين"، فجر الضمير، كما نفذت بعض العناوين منها بطل هذا الزمان، الشقيقتان والاعمال الكاملة لمصطفى عبد الرازق إضافة إلى الاقبال على سلسلة النشر الاقليميى ومجلة قطر الندي التى يتراوح الاسعار فيهما من 1 جنيه إلى 5 حنيه.

خامسا: دار الكتب والوثائق القومية

وصلت مبيعات الهيئة المصرية لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسي إلى ٢٢٠٠ نسخة من كتب التراث والكتب المحققة وكان الاقبال الجماهيرى الاكثر على عناوين عجائب الأثار"4 اجزاء"، أبكار الافكار "5 أجزاء"، جواهر القرآن، عيون التواريخ "6 أجزاء"، الف ليلة وليلة "12 جزء"، كتاب الامالي للقالي "4 أجزاء"، أخبار البدان "2 جزء"، أنباه الرواه على أنباه النحاه "4 جزء"، الشاهنامه، اتعاظ الحنفا "4 أجزاء" ووثائق الديواني العالي وأضافت أن الهيئة تقدم خصم يصل إلى 25 % على اصدارتها لجميع رواد المعرض.

سادسا: المركز القومي للترجمة

وصلت مبيعات المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي الى ٨٣٠٠ نسخة وجاءت العناوين الاكثر مبيعا في جناح المركز "الوالدية ودعم السلوك الإيجابي، نهب الفقراء، وقائع ثورة الموريسكيين، حياة الاسكندر، اليوم الاخير لأدولف هتلر، اليهود في الامبراطورية العثمانية، تاريخ اوروبا في العصر الحديث، هيرودوت يتحدث عن مصر، من الشاطئ الاخر لطه حسين، والعقيدة والشريعة في الإسلام ، ويقدم المركز خصم على اسعار الكتب يصل إلى 50 % لطلاب الجامعات الحكومية، واعضاء نقابات الاطباء، الصحافيون، اتحاد الكتاب، نادي القصة، ذوي الاحتياجات الخاصة، الباحثون الاكادميون، اعضاء القضاء والجيش والشرطة والعاملون باتحاد الاذاعة والتليفزيون هذا الى جانب خصم لكل رواد المعرض يصل إلى 25 % على نسخة واحدة فقط من اي عنوان.

سابعا: صندوق التنمية الثقافية

قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب يتولى تسويق إصدارات المجلس الاعلى للثقافة والمركز القومي لثقافة الطفل إلى جانب مطبوعاته حيث بلغت إجمالي عدد النسخ المباعة من معروضاته ٢٨٠٠ نسخة وكانت الاكثر مبيعا سلسلة الكتاب الأول التى تصدر عن المجلس الاعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي .

ثامنا: المركز القومي لثقافة الطفل

المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف شهد اقبالا كبير من الزوار وكانت قائمة العناوين الاكثر مبيعا رواية العجوز والبحر لارنست همنجواي التى صدرت ضمن سلسلة تبسيط الأدب العالمي وتقدم الرواية فى 150 كلمة فقط ورسومات تزيد عن 75% من مساحة الصفحة يليها حكايات البحر، اغنيات احبها، سلة الحكايات، النحلة الكسولة، عصفور ملك القلوب، ميمون اصبح مبدعا.

هيئة الكتاب تتصدر المبيعات بـ ٤٠ ألف نسخة تليها قصور الثقافة بــ ١٨ ألف نسخة والف ليلة وليلة الاكثر مبيعا بجناح دار الكتب والوثائق

انقضى الاسبوع الاول من عمر الدورة 52 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب والتى تحمل شعار "في القراءة حياة" وتقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ويرافقهما الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب خلال احتفالات مصر بثور 30 يونيو ليكون هذا اليوم عيدا للقراءة في دورة استثنائية بسبب جائحة كورنا حيث تعاون في نجاحها العديد من الشركاء وفي هذا التقرير نرصد أهم الارقام التى حققها المعرض ومنصته الرقمية وقطاعات وزارة الثقافة

اولا: مبادرة ثقافتك كتابك

أزاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الستار عن مبادرة ثقافتك كتابك في افتتاح المعرض إيذانا بانطلاقها تشجيعا للاطلاع واقتناء الكتب بأسعار تبدأ من 1 جنيه وحتى 20 جنيه بما يساهم في تحقيق احد محاور استراتيجية وزارة الثقافة لبناء الانساء وتنمية الوعى والمعرفة حيث بلغ عدد النسخ المباعة في المبادرة خلال الاسبوع الاول للمعرض ٣١ ألف نسخة.

ثانيا: الهيئة المصرية العامة للكتاب

بلغ اجمالي عدد النسخ المباعة من اصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج ٤٠ ألف نسخة وضمت قائمة العناوين الاعلى مبيعا وإقبالا من الزوار كتب " شخصية مصر 4 أجزاء، الطاعون، اوقات عصيبة، الاخوة الاعداء، المسيح يصلب من جديد، عالم تسكنه الحيوانات، صحراء التتار، كتاب الزنوج،فلاسفة الاندلس،فئران ورجال ورسالة الغفران .

ثالثا:المنصة الرقمية

اطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 52 منصة رقمية تتيح بث برنامج النشاط الثقافي والفني المصاحب الى جانب اتاحة حجز تذاكر الدخول وعمل الجولات الافتراضية بتقنية 3D والاطلاع على خريطة المعرض وشراء الكتب حيث شهدت 126 مليون زيارة من مختلف دول العالم إلى جانب 81 ألف جولة افتراضية بتقنية الابعاد الثلاثية إضافة إلى 47 الف مشاهدة لكتب هيئة الكتاب ودور النشر المشاركة في المعرض.

رابعا: الهيئة العامة لقصور الثقافة

بلغت مبيعات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة ١٨ ألف نسخة حيث شهد الجناح إقبالا كبير من الزوار على سلاسل الزخائر، ذاكرة الكتابة، الهوية، أفاق عالمية، المسرح العالمي، الفلسفة وإصدارات النشر الاقليمي وقطر الندي وكانت اعلى الكتب مبيعا في جناح الهيئة خلال تلك الفترة بلاغات النساء، المعارف، نهج البلاغة، تهاتف التهافت، تهافت الفلاسفة، ديوان الرُمة، مختار الصحاح، تدهور الحضارة الغربية، مجموعة سندباديات، مصر الحضارة، الثورة العرابية، ثلاثية عبد الرحمن الرافعى تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم فى مصر من فجر التاريخ حتى الفتح العربي وتاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم فى مصر "جزئين"، فجر الضمير، كما نفذت بعض العناوين منها بطل هذا الزمان، الشقيقتان والاعمال الكاملة لمصطفى عبد الرازق إضافة إلى الاقبال على سلسلة النشر الاقليميى ومجلة قطر الندي التى يتراوح الاسعار فيهما من 1 جنيه إلى 5 حنيه.

خامسا: دار الكتب والوثائق القومية

وصلت مبيعات الهيئة المصرية لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسي إلى ٢٢٠٠ نسخة من كتب التراث والكتب المحققة وكان الاقبال الجماهيرى الاكثر على عناوين عجائب الأثار"4 اجزاء"، أبكار الافكار "5 أجزاء"، جواهر القرآن، عيون التواريخ "6 أجزاء"، الف ليلة وليلة "12 جزء"، كتاب الامالي للقالي "4 أجزاء"، أخبار البدان "2 جزء"، أنباه الرواه على أنباه النحاه "4 جزء"، الشاهنامه، اتعاظ الحنفا "4 أجزاء" ووثائق الديواني العالي وأضافت أن الهيئة تقدم خصم يصل إلى 25 % على اصدارتها لجميع رواد المعرض.

سادسا: المركز القومي للترجمة

وصلت مبيعات المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي الى ٨٣٠٠ نسخة وجاءت العناوين الاكثر مبيعا في جناح المركز "الوالدية ودعم السلوك الإيجابي، نهب الفقراء، وقائع ثورة الموريسكيين، حياة الاسكندر، اليوم الاخير لأدولف هتلر، اليهود في الامبراطورية العثمانية، تاريخ اوروبا في العصر الحديث، هيرودوت يتحدث عن مصر، من الشاطئ الاخر لطه حسين، والعقيدة والشريعة في الإسلام ، ويقدم المركز خصم على اسعار الكتب يصل إلى 50 % لطلاب الجامعات الحكومية، واعضاء نقابات الاطباء، الصحافيون، اتحاد الكتاب، نادي القصة، ذوي الاحتياجات الخاصة، الباحثون الاكادميون، اعضاء القضاء والجيش والشرطة والعاملون باتحاد الاذاعة والتليفزيون هذا الى جانب خصم لكل رواد المعرض يصل إلى 25 % على نسخة واحدة فقط من اي عنوان.

سابعا: صندوق التنمية الثقافية

قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب يتولى تسويق إصدارات المجلس الاعلى للثقافة والمركز القومي لثقافة الطفل إلى جانب مطبوعاته حيث بلغت إجمالي عدد النسخ المباعة من معروضاته ٢٨٠٠ نسخة وكانت الاكثر مبيعا سلسلة الكتاب الأول التى تصدر عن المجلس الاعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي .

ثامنا: المركز القومي لثقافة الطفل

المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف شهد اقبالا كبير من الزوار وكانت قائمة العناوين الاكثر مبيعا رواية العجوز والبحر لارنست همنجواي التى صدرت ضمن سلسلة تبسيط الأدب العالمي وتقدم الرواية فى 150 كلمة فقط ورسومات تزيد عن 75% من مساحة الصفحة يليها حكايات البحر، اغنيات احبها، سلة الحكايات، النحلة الكسولة، عصفور ملك القلوب، ميمون اصبح مبدعا.