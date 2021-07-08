دنيا سمير غانم تثير أحزان الجمهور وتعاطف الوسط الفني بصورة جديدة مع والديها سمير غانم و دلال عبد العزيز

دنيا سمير غانم تزداد أحزانها يومياً على وفاة والدها الراحل سمير غانم تزامناً مع عدم استقرار الحالة الصحية لوالدتها الفنانة دلال عبد العزيز التي ما تزال تقبع داخل غرفة العناية بأحدث مستشفيات القاهرة بينما لا تعلم بوفاة زوجها، ونشرت دنيا سمير غانم في الساعات الماضية صورة جديدة برفقة والديها حيّرت فيها الجمهور بكون هذه اللقطة لأول مرة تنشرها على الإعلام.

دنيا سمير غانم تثير أحزان الجمهور بصورة جديدة لوالديها

الفنانة دنيا سمير غانم كشفت لمتابعيها عبر حسابها الرسمي على انستغرام صورة تجمعها بوالدها الراحل سمير غانم ووالدتها دلال عبد العزيز، ولاحظ الجمهور بأن هذه الصورة جديدة ولأول مرة تنشرها دنيا سمير غانم على الإعلام، فأثارت حيرتهم بين من اعتبر بأن هذه اللقطة من كواليس المسلسل الأخير لدنيا سمير غانم والذي تم تصويره منذ شهر رمضان بعد اصابة دنيا بفيروس كورونا، وبين من رجح بأن الصورة تعود لفترة سابقة من احد مسلسلات دنيا التي تجمعها بوالدتها.

وفي كل الحالات، توقف الجمهور عند اللقطة العائلية والمعبرة حيث أثارت أحزانهم بسبب مرض دلال عبد العزيز وعدم استعادتها حتى اللحظة عافيتها لتساند ابنتيها ايمي ودنيا سمير غانم بعد وفاة والدهم، كما أعرب الجمهور ايضا عن حزنهم لفقدان الوسط الفني قامة فنية كالنجم سمير غانم، لافتين الى المشاعر القاسية التي تعيشها ابنتيه خاصة مع محاولتهما لإخفاء خبر وفاته عن والدتهما دلال عبد العزيز.

دنيا سمير غانم أرفقت الصورة الجديدة بأيقونة قلب أحمر مكسور تعبيرا عن حزنها العميق والمتواصل على ما اصاب عائلتها من أحزان متلاحقة، ولافت الصورة تفاعلا كبيرا من الجمهور والوسط الفني الذين ترحموا على سمير غانم وتمنوا الشفاء العاجل لدلال عبد العزيز وانهالوا على الصورة بتعليقات المساندة والحب لدنيا سمير غانم وأبرزهم فيفي عبده وليلى احمد زاهر ومي كساب ورزان مغربي وريهام ايمن ورانيا محمود ياسين وعلا رشدي وغيرهم حيث تفاعلوا مع الصورة بتعليقات التضامن والمساندة.

تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز

وخلال الساعات الأخيرة، كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز ، خلال مداخلة هاتفية أجراها مع الاعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر"، وأكد إن الفنانة دلال عبد العزيز تعاني من تداعيات ومضاعفات الإصابة بكورونا، وهي التي تتسبب في استمرار مرض الأشخاص بعد إصابتهم بكورونا، مشيرًا إلى أن الكورونا كمرض فيروس يتم معالجته، ولكن يتم المتابعة والرصد لما بعد الإصابة بكورونا.

هذا وتواصل كل من دنيا وايمي سمير غانم نشر الصور والتدوينات التي تناشد الجمهور على الترحم على والدهم والدعاء بالشفاء لوالدتهم دلال عبد العزيز، فنشرت دنيا سمير غانم تدوينة عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، قائلة: "والله العظيم دعاؤكم هو اللى بيصبرنا ومخلينا نقدر نقف على رجلينا عشان نساعد ماما، دوت الخليج لسة في العناية المركزة وماتعرفش حاجة عن بابا، حالتها لسة ما تسمحش إننا نقول لها خبر زى ده، شكرا جدا ربنا يخليكم لينا ويرحم بابا ويصبرنا على فراقه ويشفى ماما يا رب".

بينما كانت إيمي سمير غانم نشرت قبل فترة قصيرة عبر خاصية "ستوري" بموقع إنستجرام عبارة مؤثرة تم كتابتها على ورقة وعلقت على باب غرفة دلال عبد العزيز: وجاء فيها :"المريضة لا تعلم أي شىء عن زوجها".

كما نشرت الفنانة ايمي سمير غانم مجموعة صور عبر حسابها على إنستجرام، الأولى وهي تقبل والدتها الفنانة دلال عبد العزيز، وصورة أخرى تحتضنها وأخرى مع الفنان سمير غانم، وعلقت عليهم: "يارب".