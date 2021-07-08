فايز السعيد يطلب الدعاء لوالده ونجوم الوسط الفني يساندونه

فايز السعيد كشف في الساعات الماضية عن معاناة والده من وعكة صحية، وقد ساند الفنان الإماراتي العديد من نجوم الخليج والعالم العربي وتمنوا الشفاء العاجل لوالده.

فايز السعيد يكشف عن معاناة والده الصحية

فايز السعيد نشر عبر حسابه على "انستجرام" مجموعة صور لوالده، وظهر في بعضها الفنان الإماراتي وهو يحتضنه، حيث أوضح فايز السعيد أن والده يواجه أزمة صحية خلال هذه الفترة، وتمنى له الشفاء العاجل من أجل أن يمر من هذه المرحلة، كما طلب فايز السعيد من زملائه وكذلك متابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي الدعاء له، فكتب النجم الإماراتي تعليقا على الصور التي قام بنشرها: "اللهم أشفي والدي وحبيبي وسندنا وتاج راسي شفاءًا لايغادر سقما يارب العالمين دعواتكم احبتي لابوي".

نجوم الوسط الفني يساندون الفنان فايز السعيد

فايز السعيد لاقت رسالته تفاعلا واسعا من قبل الجمهور وكذلك زملائه في الوسط الفني الذين سارعوا لمساندته ودعمه والدعاء لوالده بأن يتجاوز وعكته الصحية، فكتبت الفنانة بلقيس تعليقا على ما نشره فايز السعيد: "الله يحفظه ويشفيه ويقر عينكم فيه"، كما علقت أيضا الفنانة لطيفة فكتبت: "ألف سلامة عليه ربنا يحميه ويطول فى عمره"، وكتبت الفنانة أسماء لمنور: "الله يشافيه ويعافيه خويا الغالي"، ونهى نبيل: "ربي يشفيه و يعافيه و يطول بعمره"، وعلقت المخرجة الإماراتية نهلة الفهد: "الله يحفظه ويمن عليه بالصحة والعافية ويطول بعمره يارب" كما علق أيضا كل من الفنانة رحمة رياض، ديانا حداد، وحبيب غلوم، ومصطفى الآغا، وعبدالله بوشهري، و محمد الشعيبي، وفاطمة الحوسني.

فايز السعيد يتعاون مع نهى نبيل في أغنية جديدة

فايز السعيد أطلق أغنية في الأيام الماضية عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" حملت عنوان "حرمت عيني" وهي من كلمات نهي نبيل، وألحان فايز السعيد و توزيع ومونتاج نور هاشم، وقد حققت الأغنية نجاحا كبيرا وبلغ عدد مستمعيها أكثر من 2 مليون و100 ألف.

الفنان والملحن الإماراتي فايز السعيد قد أعلن في شهر مارس الماضي عبر حسابه على "انستجرام" عن استقباله لمولود جديد اطلق عليه اسم زايد بن فايز، وشارك جمهوره بالصورة الأولى للطفل حيث ظهر وهو يحمله بين ذراعيه بكل سعادة، الفنان الإماراتي عبر عن سعادته العارمة بكونه اصبح أبا مجددا كاشفا عن اطلاقه اسم "زايد" على طفله فعلق على الصورة قائلاً : "الحمد لله على تمام النعمة واكتمال المنه بفضل الله وكرمه رزقت بمولودي زايد بن فايز اللهم أنبته نباتًا حسنًا واجعله قرة عين لنا يارب". ولدى فايز السعيد وفق المعلومات المتداولة، ثلاثة ابناء، طفلين "حمدان ومحمد" وطفلة تدعى "هند"، لينضم الفرد الرابع اليهما.

الصور مأخوذة من الحساب الرسمي للفنان فايز السعيد على "انستجرام".