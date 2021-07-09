نقل هاني شاكر إلى العناية المركزة ويكشف عن تطورات حالته بفيديو من المستشفى

هاني شاكر كشف عن تعرضه لوعكة صحية تسببت في نقله إلى المستشفى ودخوله العناية المركزة، كما اعتذر النجم المصري الكبير عن حفله الذي كان مقرر مساء اليوم في دار الأوبرا المصرية.

نقل هاني شاكر إلى العناية المركزة

هاني شاكر نشر عبر حسابه على "انستجرام" فيديو من داخل مستشفى الصفا بالقاهرة، حيث يتواجد في العناية المركزة بعدما تعرض لوعكة صحية صباح اليوم أجبرته على الخضوع لبعض الفحوصات للكشف عن أسبابها، النجم المصري الكبير ظهر بملابس المستشفى وعلى سريره في العناية وقدم اعتذاره للجمهور عن إحياء حفله الليلة على مسرح النافورة بدار الأوبرا بسبب هذه الوعكة، موضحا أنه سوف يظل متواجد في العناية المركزة لمدة 48 ساعة تحت الملاحظة.

فقال هاني شاكر: "جمهوري الحبيب اعتذر عن حفلة اليوم في الأوبرا كنت أتمنى أن أتواجد معكم ، لكن للاسف الشديد واجهت وعكة الصحية في صباح اليوم بسبب عدم انضباط ضربات القلب وتم نقلي إلى المستشفى، وعلى الأقل يجب أن أتواجد في العناية المركزة لمدة 48 ساعة".

هاني شاكر يعاني من متاعب في القلب ؟

هاني شاكر عبر عن حزنه بسبب عدم تواجده مع جمهوره مساء اليوم في حفله، وأشار في الفيديو إلى أنه يعاني من عدم انتظام في ضربات القلب، كما أكد على تحديد موعد مستقبلا من أجل لقائه بالجمهور مرة ثانية، مشيرا أن الجمهور هو من يعطي لحياته معنى فقال هاني شاكر: "بعتذر من قلبي، كنت أتمنى أن اتواجد معكم، وإن شاء الله نحدد معاد قريبا واسعد بيكم وأراكم لأنكم من تعطوني معنى وطعم للحياة بجد"، وقد علق العديد من النجوم على فيديو النجم المصري الكبير هاني شاكر وتمنوا له الشفاء العاجل والعودة لجمهوره، وكان من بينهم الفنانة ديانا كرزون، والإعلامية دعاء فاروق التي كتبت تعليقا قالت فيه: "ألف سلامة..اللهم اشفيك وعافيك ويارب يحفظك من أي مكروه".

هاني شاكر يطرح أغنيته الجديدة "لو سمحتوا"

الفنان هاني شاكر فاجئ الجمهور بطرح فيديو أغنيته الجديدة "لو سمحتوا" على قناته بـ"يوتيوب"، وذلك بعد فترة من الترويج للأغنية على مواقع التواصل، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع جلال الحمداوي، وقدم هاني شاكر في الأغنية شكل وروح جديدة له في الأغاني الشبابية والكلمات الخفيفة، وذلك بعد مفاجأته في بوستر الأغنية.

وانضم الفنان هاني شاكر بأغنيته الجديدة "لو سمحتوا" إلى منافسة أغاني الصيف، وذلك بعد الجدل الذي أثاره على مواقع التواصل مؤخراً بسبب إطلالته الشبابية في بوستر الأغنية، ونشر شاكر صورة له مع المخرج نضال هاني ووجه إليه رسالة بسبب دوره في إختيار اللوك وبوستر الأغنية.

الصور مأخوذة من الحساب الرسمي للفنان هاني شاكر على "انستجرام".