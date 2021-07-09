صور الفنانة هاجر أحمد تحتفل بعقد قرانها بحضور حمادة هلال

القاهرة- دوت الخليج الجمعة,09 تموز (يوليو) 2021 - 00:13 تحتفل الفنانة الشابة هاجر أحمد بعقد قرانها على رجل الأعمال أحمد الحداد بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس بحضور الفنان حمادة هلال ، بحضور عائلي اقتصر على أسرة العروسين، بحسب بيان رسمي. يذكر أن آخر أعمال هاجر احمد مسلسل "أحسن أب" من تأليف أحمد محيي ومحمد المحمدي، إخراج معتز التوني، بطولة علي ربيع، هشام إسماعيل، هالة فاخر، سامي مغاوري، عماد رشاد، إيمان السيد، محمد الصاوي، حسام داغر، أحمد الشامي، مراد مكرم، محمد عبده، أحمد التهامي، أحمد بسيوني والطفل كريم حسين.

الصور مأخوذة من حسابات النجوم وزملاء هاجر أحمد على مواقع التواصل الاجتماعي

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